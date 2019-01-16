雲南妙香祕境 佛陀館展出
佛陀紀念館從2018年12月9日至2019年3月10日正在展出為期三個月的「雲南妙香祕境」展覽，佛光山大雄寶殿近日也開放信眾參與「洗佛」活動，難得露面的星雲大師15日坐著輪椅親自到「傳燈樓」門口迎接到大雄寶殿洗佛後的馬英九，雙方交流密談約15分鐘。
佛光山開山宗長星雲大師今年雖已經高齡92歲，但精神看來不錯，弟子表示，大師每天都在室內寫書法「病後字」，鮮少接見信徒，前總統馬英九15日上午到佛陀紀念館參觀展覽後，在前高雄縣長楊秋興陪同下，前往佛光山大雄寶殿參與「洗佛」及探視星雲大師，及親贈著作「八年執政回憶錄」，也請大師多保重身體。
星雲大師在弟子陪同下，坐著輪椅親自到「傳燈樓」門口迎接馬英九及楊秋興，工作人員拿出口罩請2人戴上，隨後即一起進入內室交談約15分鐘，全程不開放，之後星雲大師送2人到藏燈樓門口，對於媒體詢問三人會談內容，三人均未回應。
(中國時報)
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