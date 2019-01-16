從三星出發 到武陵賞櫻去

2019年01月16日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

武陵農場櫻花祭將在2月7日至27日登場，宜蘭縣三星鄉公所今年續辦「武陵賞櫻‧三星出發」，由公所代訂的專車從1月17日起開放電話預售，今年公所推出住宿、餐飲折價券等好禮，鼓勵民眾在三星搭車，順道一遊三星。

三星轉乘 能訪落羽松祕境

國光客運是從17日凌晨起開放武陵賞櫻全路線車票預售，全票520元，半票280元，可至國光自動售票機，或全省連線窗口及超商系統訂購，每天從三星鄉出發的專車有3班，其中一班是由公所代訂。

鄉長李志鏞表示，三星鄉有知名的安農溪落羽松祕境、天送埤火車站、長埤湖等景點，還有優質的民宿與農特產，遊客可安排2天的遊程，在三星轉乘賞櫻專車可獲贈2張民宿折價券，每張可折300元，期限到6月底，以及餐飲、國光客運折價券。

賞櫻專車 1人限購4張票

李志鏞說，武陵賞櫻是三星年度盛事，公所要讓遊客得到好服務，也要讓遊客感受到公所的誠意，從三星賞櫻可享停車免費，乘車處會推出小農市集，購買農產品還能參加摸彩。

鄉公所觀光所表示，「武陵賞櫻‧三星出發」的賞櫻專車是上午7時30分從三星綜合運動場出發，下午5時左右返抵三星，公所官網每日公告前1日的預售登記代購情形及剩餘車票，購票民眾請於上班時間撥03-9891488訂購，不接受現場訂票，1人限購4張。

(中國時報)