速揪烏賊工廠 里長讚侯市府
三峽河在去年底1個月內三度因工廠排汙造成河中魚群暴斃，部分民眾以為業者趁著市長交接的法律空窗期胡作非為，但環保局在短短幾天內就查出汙染源並給予重罰，三峽里長黃宗祥也大讚侯市府行動力迅速，查獲汙染件數遠超過以往的縣市長。
工廠3度排汙 魚群暴斃
三峽河早年河水豐沛生態豐富，更是三峽地區居民的遊憩空間，但隨著水公司在大豹溪引水進入板新水廠供應民生用水後，河水量驟減，一旦工廠排放汙水，往往造成河中魚群大量死亡。
去年底三峽嘉添地區某工廠儲存槽破裂，洗潔精外溢造成三峽河水出現泡沫，造成從嘉添地區到祖師廟段的三峽河域的「竹篙頭」大量暴斃；過沒幾天，從大同橋到長福橋段的三峽河又傳出魚群暴斃情形，整條河散發濃濃惡臭；侯友宜市長上任首日，又有柑園地區廠商排放汙水，導致柑城橋下的三峽河出現大量泡沫。
查緝迅速 遏止汙染擴大
黃宗祥說，去年底三峽河三度遭汙染，環保局立即出動稽查人員查察，不到幾天就揪出汙染河川的元凶，成績亮眼，他也大讚侯市府查察非法排汙的行動力果斷、迅速，才能及時遏止汙染擴大。
黃宗祥表示，三峽河水量不足，一旦有工廠排放汙水，或是夏季水中溶氧量不足，河裡魚群往往就大量死亡，就他記憶所及，從縣府到市府時代，查察取締工廠非法排汙的案件屈指可數，但侯市長上任後有效取締排汙、遏止三峽河汙染的成績讓人耳目一新，也讓許多三峽地區的里長稱許不已。
(中國時報)
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