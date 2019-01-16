新竹過好年 浪漫藝術燈升空
農曆春節即將到來，新竹市政府推出以《探索》為主題的「2019新竹過好年」藝術燈節，25日起將有科技互動藝術作品在護城河岸登陸或升空，市府邀請民眾把握1月暖冬補助「來去新竹住1晚」，造訪最浪漫的新竹護城河。
藝術科技化 蓋亞好吸睛
市府指出，以《探索》為主題的藝術燈節將於25日正式開展，此次將有主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品登場，要將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道，開幕當天，知名宇宙人樂團也將站台開唱，邀請全台民眾把握1月底最後一波國旅暖冬補助「來去新竹住1晚」。
國旅有補助 快來住一晚
城銷處長顏章聖表示，此次年節藝術燈將護城河沿岸打造為太空廊道，其中《蓋亞》格外吸睛，是英國藝術家路克．傑朗姆，向NASA取得地球表面圖像授權，轉印到大型球體上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，夜晚亮燈後，民眾接近觀賞，就彷彿50年前當時太空人由月球俯瞰地球的畫面。
另還有《月球寶寶》、《探索紀念》、《月球太空計畫─太空艙》、《光電獸#12河》、《時間是一道長河》等創意藝術燈。 顏章聖說，新竹市政府邀請國人多多利用新竹市的國旅暖冬方案，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，盼新竹市觀光業持續加溫。詳情請洽2019新竹過好年FB粉絲頁。
(中國時報)
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