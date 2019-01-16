卸任總召槓主委 轟雙重標準

2019年01月16日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨大選潰敗後，彰化縣茶壺裡風暴未止息！彰化縣議會民進黨團15日舉行正副總召與幹事長交接，卸任總召黃育寬發言時難掩怒氣，直接開炮，在台下縣長王惠美、前縣長魏明谷面前，痛批縣黨部輔選不利、違紀處分又雙重標準，場面氣氛尷尬！

無從干涉 主委邱建富喊冤

民進黨縣黨部主委邱建富則喊冤，指出選前曾接獲5次違紀檢舉，都不予受理；對縣執委會、評委會決議無從干涉。黃處分案已送至黨中央，尚未定案；他以幫魏明谷輔選立場，為陳信國、謝文賢站台，而洪柏葳原是市民代表，他以市長身分禮貌性祝福，都沒有違紀問題。

黃育寬自嘲，2008年他號召企業界700人組春風聯盟入黨，成為全國首位不支薪的義務執行長，管理費、清潔費都自掏腰包。如今2度創紀錄，現任黨團總召卻慘遭停權、等著被開除黨籍，只因兒子參選，擺明逼人斷絕父子關係？讓人看到民進黨全面執政後的所做所為。

違紀站台 黃嗆也該處分邱

去年中民進黨進行提名作業時，黨部主委邱建富曾公開宣示高額提名、爭取過半，為避免自相廝殺瓜分票源，未獲提名者若執意參選，本人、助選家屬如父母、配偶都要黨紀處分，最重可開除黨籍。選後包括前縣議員黃育寬、賴岸璋，和魏明谷妻子劉慧如等都因不當站台遭停權。

黃育寬指出，去年12月20日縣黨部通知繳交議員職務捐，他下午繳費、晚上就被通知停權。面對敗選，南投縣、高雄市主委都主動請辭，邱建富卻仍把持縣黨部，一點風骨與態度都沒有；邱自己違紀幫前田中鎮長謝文賢、無黨籍縣議員洪柏葳站台，也該黨紀處分。

(中國時報)