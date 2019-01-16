補助上限100萬 催生太陽光電系統

2019年01月16日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府為鼓勵民眾及企業設置太陽光電系統，以打造低碳城市居住型態，市府經濟發展局公布2019年度補助設置太陽光電系統實施計畫，補助金額共計3000萬，針對設置太陽光電設備者進行補貼，每KW（千瓦）補助5000元，依設置方式及條件不同，補助上限從10萬元至100萬元不等。

申請件數共達273案

市府經濟發展局表示，為推動台南市住宅、社區、辦公大樓、廠房及農業設施設置太陽光電系統，自去年推出補助計畫後，裝置件數及容量都有大幅成長，申請補助件數共273件，補助設置容量約為29.7MW（百萬瓦），也輔導成功3個陽光社區。

經發局指出，只要在南市轄內合法私有建築物設置太陽光電系統，在今年11月30日前取得相關單位同意備案或設備登記文件，符合補助計畫條件者，可檢具相關文件向市府經發局申請補助。

可洽詢經發局能源科

除依據設置KW數補助外，另外再加碼補助，如設置自用型太陽光電系統，設置容量不及100KW，每KW補助1萬元，最高補助30萬元；設置容量100KW以上不及500KW，每案補助40萬元；設置容量在500KW以上，每案補助100萬。另如設置儲能型太陽光電系統，每KW補助3萬，最高補助60萬，補助經費用罄即停止受理。

2019年度補助設置太陽光電系統實施計畫已刊登於「台南陽光電城資訊網」，也可直接向經發局能源科洽詢。

(中國時報)