態度勝成績 熱血師春風化雨

2019年01月16日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「教育重的不是成績，而是態度。」潮州高中國文老師仲偉瀛不僅是從潮州中學初中部、高中部畢業，自高師大畢業後也馬上回潮中任教，且一直都沒離開，至今42.5年的教職生涯全都貢獻給母校，將於2月退休的她，除了不捨外，更多的是對學生的祝福。

國文老師仲偉瀛 2月退休

現年65歲的仲偉瀛出生在台北，但在小學五年級那年與屏東潮州結下不解之緣，當時她父親在台北任教，某次南下潮州高中訪友時，因得到老友、即時任校長的信任及懇託，便舉家南遷潮洲生活並教書，而她也就此種下與潮州高中超過半世紀的緣分。

仲偉瀛說，父親很喜歡看古文，從小就規定她每月要背一篇古文，但她卻對外文比較有興趣，因此大學聯考時，她填的25個志願中有23個是外文系，不料最後是念的中文系，而當時也因考量家中經濟狀況，所以決定繼承父親衣缽當起國文老師。

感謝學生 讓她看見真善美

回顧教職生涯，仲偉瀛笑說，「態度勝過一切」。她指出，高師大畢業後，很幸運地回到母校任教，那時她謹遵父親教誨，教育不僅是要有教無類、更要不能只看成績，成績不好的學生通常更有情義，他們懂得感恩、知道大家是為他們好，所以她選擇當他們的朋友。

她不諱言地說，潮州算是偏鄉，學生的狀況良莠不齊，但她從沒放棄他們，且反而要感謝他們，是這群學生讓她見到人間的真善美，「成績不能代表一切、態度才能真諦」，這是學生教她的，也是她要給學生的祝福。

(中國時報)