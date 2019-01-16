宜縣道路施工 得先回復原狀
隨處可見道路架設圍籬施工，堪稱是台灣的「道路奇景」之一，宜蘭縣政府祕書長林茂盛15日在縣務會議上指示，有鑑於農曆春節假期將至，還在施工中的道路必須在小年夜先回復原狀，降低春節期間交通造成衝擊，對於不配合的廠商，縣府將會依契約檢討責任。
道路因施工架設圍籬在所難免，但這些架設的圍籬往往時間都不短，對交通造成相當的衝擊，也引發不小的民怨。林茂盛表示，再過3個星期就要過年了，但仍可見到許多道路還在施工，周邊也擺放了三角錐、護欄等安全設施，工程內容則包括了汙水下水道、道路側溝、人行道等，為了避免這些工程及圍籬影響春節期間的交通，指示縣府各局處要求施工廠商訂出階段性的進度，讓道路能夠在春節之前先恢復原狀。
林茂盛說，恢復道路原狀的時間底線就在小年夜，務必要讓宜蘭縣在過年期間的交通順遂，返家或出遊的人車都能通行無阻，如果施工廠商不配合執行，縣府將會依照契約內容檢討廠商的責任。
林茂盛同時也表示，這些道路因施工架設的圍籬，雖然都是經過道安會報審議通過，但仍會對影響道路車流行進，因此他也指示，這些圍籬應該以對交通造成最小的影響為前提擺放，在交通尖峰時段應將圍籬縮小範圍，尖峰時段過後再行擴大成必要的施工範圍。
(中國時報)
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