卓榮泰陪同 黃振彥登記搶頭香
彰化縣第一選區立委補選登記自14日起至18日止，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥，15日下午由黨主席卓榮泰親自陪同搶頭香完成登記。卓榮泰表示，贏得這次補選，才能為民進黨打下一劑強心針，讓人民看見民進黨的反省、改革與改變。另外，國民黨提名柯呈枋、時代力量楊澤民，預計17日前往登記。
縣內黨公職幹部，前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委黃秀芳與洪宗熠等都親自陪同登記；卓榮泰表示，這次5席立委補選，是關係到民進黨是否再起的一役，他當場下達指示，要求全體黨公職通通不能缺席，一起努力輔選，唯有1月27日台中勝利、3月16日彰化勝利，才能贏回信心。
魏明谷說，歷經敗選後，這些日子的沉潛反省和檢討，相信未來5席立委補選，民進黨一定會翻轉局面，在補選中獲勝，重新拉抬氣勢；黃振彥是優質人選，相信能取得這關鍵一席，讓彰化縣4席分區立委都留在民進黨。
黃振彥說，從政近20年，長年在鹿港深耕，獲鄉親疼惜肯定，6年半前轉戰鎮長，正是黨氣氛最低迷時，因黨公職團結一致輔選，以71.2％得票率高票當選，一舉逆轉局勢，讓民進黨再起、在之後大選中勝出。尤其妻子楊妙月、母親、奶奶全是和美人，對和美區選情充滿信心。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。