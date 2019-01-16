卓榮泰陪同 黃振彥登記搶頭香

2019年01月16日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第一選區立委補選登記自14日起至18日止，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥，15日下午由黨主席卓榮泰親自陪同搶頭香完成登記。卓榮泰表示，贏得這次補選，才能為民進黨打下一劑強心針，讓人民看見民進黨的反省、改革與改變。另外，國民黨提名柯呈枋、時代力量楊澤民，預計17日前往登記。

縣內黨公職幹部，前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委黃秀芳與洪宗熠等都親自陪同登記；卓榮泰表示，這次5席立委補選，是關係到民進黨是否再起的一役，他當場下達指示，要求全體黨公職通通不能缺席，一起努力輔選，唯有1月27日台中勝利、3月16日彰化勝利，才能贏回信心。

魏明谷說，歷經敗選後，這些日子的沉潛反省和檢討，相信未來5席立委補選，民進黨一定會翻轉局面，在補選中獲勝，重新拉抬氣勢；黃振彥是優質人選，相信能取得這關鍵一席，讓彰化縣4席分區立委都留在民進黨。

黃振彥說，從政近20年，長年在鹿港深耕，獲鄉親疼惜肯定，6年半前轉戰鎮長，正是黨氣氛最低迷時，因黨公職團結一致輔選，以71.2％得票率高票當選，一舉逆轉局勢，讓民進黨再起、在之後大選中勝出。尤其妻子楊妙月、母親、奶奶全是和美人，對和美區選情充滿信心。

(中國時報)