畫說嘉南大圳 官田師生編教材

2019年01月16日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

由官田區5間中小學、區公所及台南市文化資產管理處組成的「水圳教育聯盟」，15日於隆田國小舉辦成果發表會，小朋友秀出參與製作的嘉南大圳課程教材繪本，並當場展現小小解說員訓練成果。

為深化及推廣台南文化景觀「烏山頭水庫暨嘉南大水圳水利系統」，讓官田學子認識並珍惜近百年的水利系統，官田區嘉南國小、官田國小、隆田國小、渡拔國小、官田國中、官田區公所及台南市文化資產管理處於2016年組成「水圳教育聯盟」，透過多元教學方式，讓學子深入認識嘉南大圳。

在學校老師帶領下，官田5校師生共同編纂出108學年嘉南大圳課程教材，參加繪本製作的隆田國小學生張藜鏸說，很高興可以參與繪本製作，雖然過程中也曾發生意見不合，但最後都能完美解決。

嘉南國小師生則與台南藝術大學合作，以「看天田」為主題，共同完成一部動畫紀錄片；渡拔國小及隆田國小學生走出校園，認識渡槽橋與埤塘，在這過程中，學生也成了故鄉風土最佳導覽解說員。

文資處表示，水圳教育聯盟的資源與教學成果將透過「水圳共享雲」網站分享出去。

(中國時報)