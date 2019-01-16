澎湖、泉洲宗教直航 再次揚帆
睽違17年的澎湖與大陸泉州宗教直航確定於今年夏天再次揚帆，澎湖縣政府與縣議會力挺支持，定調民間交流，盼帶動兩岸觀光，重續兩地兄弟情誼。
史料記載澎湖設治逾700年，這是漢人移居台灣第一站，全台最古老的寺廟澎湖媽宮天后宮超過400年歷史，兩岸共同宗教信仰媽祖是情感綿延的橋梁。
2002年賴峰偉任縣長時開啟了澎湖與福建泉州宗教首航，破冰之旅打通了相隔半世紀的海上絲路，寫下歷史矚目的焦點；如今賴峰偉再回任縣長，重啟宗教直航是奠定兩岸經貿合作的生機。
澎湖天后宮主委蔡光明連日親赴縣府商議宗教直航事宜，兩岸直航會香定調為民間交流，澎湖方天后宮主辦，陸方泉州天后宮統籌，現訂6月下旬至7月中旬辦理。
蔡光明表示，屆時將租用民間客輪載送寺廟神尊、信眾、工作人員前往泉州會香，回程泉州天后宮、石獅壽昌宮、霞州天后宮信眾將隨原船回訪澎湖。
賴峰偉強調，澎湖與泉州系出同源，雙方應該多加交流凝聚情誼，尤其兩地宗教直航中斷多年，這次再續前緣縣府殷殷企盼。
縣府表示，民政處將全力協助通航、通關、對接事務，日前澎湖天后宮與縣府代表特地飛往大陸福建與泉州天后宮當面會談，雙方達成共識期待再次相見歡。
(中國時報)
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