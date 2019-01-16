正光公園溜滑梯 被虧像墳墓
「是墳場還是遊戲場？」基隆市七堵區南興市場旁的正光公園兒童遊戲場，因年久失修，市府向中央爭取前瞻計畫，編列400萬元經費動工改建，目前已完成80％，但卻有居民發現，磨石子溜滑梯的造型像墳墓，引發爭議，民代邀集相關單位會勘，建議修改設計，避免忌諱。
擁有40多年歷史的正光公園遊戲場，去年10月動工改建，目前仍在趕工中，預計本月底完工，但當地的長輩反映，遊戲場的造型太像墓園，不太吉利，議員楊秀玉、蘇仁和、張耿輝、正光里長邱繼彥獲報後，邀請七堵區長謝振和與設計單位會勘，要求改善。
「遠遠看太像墳墓！」楊秀玉指出，遊戲場主體兩側對稱的設計像墳墓，後方甚至還有土坡，就像是龜殼狀的墳丘，讓人有總住在墓仔埔旁邊的感覺，十分不吉利，希望設計單位依照居民的觀感，並且符合東方人傳統的觀念，改善修正。
「需避免不好的聯想！」邱繼彥說，希望設計單位趁公園還沒落成前，就原有設計進行變更，並將後方土坡清除，另增設適合兒童遊玩的設施。蘇仁和則說，既然是兒童遊戲場，應該朝向適合祖孫三代一同遊憩的休閒場所來設計，目前當地長輩對於造型上，有風水方面的顧慮，建議修改設計的造型。
(中國時報)
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