馬祖酒廠 首度生產大陸專賣酒
馬祖酒廠與大陸廈門象嶼集團旗下酒業公司完成試銷協議，酒廠首批2萬3000瓶大陸專賣酒已罐裝完成，將於20日前運抵廈門，作為該集團員工春節禮品。連江縣長劉增應表示，酒廠首度生產大陸專賣酒，未來將透過總代理模式拓展大陸市場。
劉增應、議長張永江、副議長周瑞國、馬酒公司董事長陳秀華等人利用元旦假期前往廈門洽商，2日與象嶼集團及旗下酒業公司進行銷售合作座談會，象嶼集團董事長張水利當場拍板定案，春節前完成試銷協議。
劉增應表示，雙方歷經1年磋商終於在元旦假期後拍板定案，馬祖酒廠首度生產大陸專賣酒，以往都是零售商自行批貨運至大陸販售，如今生產特殊包裝的專賣酒拓展大陸市場，有別於以往的銷售模式，未來會推出4款大陸專賣酒。
首批2萬3000瓶大陸專賣酒已灌裝完成，目前全數運抵基隆，將在20日前運至廈門。象嶼集團表示，首批專賣酒將作為該集團員工春節禮品，以及春節前、後推介至廈門國營企業尾牙或春酒用酒，未來持續朝大陸總代理合作目標邁進。
馬祖酒廠表示，專賣酒灌裝選用特級53度陳年高粱酒，瓶身採用酒廠專利水立方，瓶身貼紙重新設計，紅色貼紙繪有「金馬」、「銀馬」圖樣，大方喜氣，非常適合農曆春節送禮、自用。
陳秀華表示，未來福澳新廠完成，就能提高產能，穩定供應大陸市場所需。
(中國時報)
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