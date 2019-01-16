雲縣唯一燒燙傷加護病房啟用
雲林縣缺乏燒燙傷加護病房，一年約37名傷患都得外送彰化救治，台大雲林分院以1500多萬元設置2床，15日啟用。帶領團隊的也是來自台大總院照護八仙塵暴33名患者全數存活的權威外科醫師楊永健，目標是移植台大總院經驗到雲林。
雲林縣有亞洲最大石化工業區及諸多工業區，但一間燒燙傷加護病房都無，2015年八仙塵暴案發生後，雲林民間疾呼須籌設。
立委劉建國協助下，爭取衛福部最高補助上限700萬，加上台大醫院挹注，耗資1500萬設置醫學中心等級燒燙傷加護病房，內設2床，包括通道都是獨立。
帶領台大雲林分院燒燙傷病房的是曾在八仙塵暴收治33名傷患創下全痊癒、0死亡紀錄的總院外科醫師楊永健。他表示中南部大面積燒燙傷病患的存活率不高，期盼把台北經驗移植到雲林。
出席揭牌典禮的衛福部醫事司長石崇良表示，台灣一年平均200位燒燙傷患者，八仙塵爆的那個晚上有500位患者，很多超過80％燒燙傷面積，最後死亡人數是15人，在醫療上算是奇蹟，台大收治的0死亡。
石崇良感謝楊永健帶領的團隊把台大的醫療技術帶到雲林，他表示，燒燙傷加護病房的設置費用高、使用率低，雲林設置的用意是「備而不用」。
台大雲林分院燒燙傷中心設於斗六的加護病房旁，治療團隊包括3位整形外科醫師、加護病房專科醫師、專科護理師、專責護理師、職能治療師、社工師等。
(中國時報)
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