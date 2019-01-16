就是愛電機 塔樓校長力推科學教育

2019年01月16日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

里港鄉塔樓國小校長黃志賢專長是電機，原本該在高職任教，卻因緣際會到國小教書。擔任校長後，他在學校推動科學校本課程，讓學生接觸電子電路、太陽能等電力科學，學生們動手製作小型電動車及電風扇等，從做中學習，寓教於樂。

黃志賢是彰化師大工業就育系電機組畢業，同學大多到高職任教，他畢業到私立高職教一年後，剛好有機會考公立國小教職，由教高職生轉為教小學生。不過他對電機仍很有興趣，首任校長任職塔樓國小後，決定推廣全校科學教育。

全校科學課程，一、二年級玩積木，三、四年級學習串、並聯等基本電學概念，製作電動車，五、六年級學習電子電路，包括簡單電子面板及太陽能板應用，製作自動音樂感應器、太陽能車等，比很多國、高中生都厲害。

黃志賢利用晨會等時間，培育學校老師成為科學教師，在課堂上教學；周三下午也安排科學社團，讓有興趣的學生再進修，目前全校有10多名學生參加。學生們學以致用，高年級生都能自己在家製設太陽能檯燈、風扇等，壞掉的玩具也能自己修。

黃志賢說，科學能培養學生解決問題、邏輯思考能力，引發學生興趣後未來也能在科學領域深造；學習生活科學也能應用在日常生活中，對學生很有幫助。六年級黃筠倢說，她覺得電子電路很有趣，現在會接電線、電阻、LED燈泡等。

(中國時報)