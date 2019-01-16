就是愛電機 塔樓校長力推科學教育
里港鄉塔樓國小校長黃志賢專長是電機，原本該在高職任教，卻因緣際會到國小教書。擔任校長後，他在學校推動科學校本課程，讓學生接觸電子電路、太陽能等電力科學，學生們動手製作小型電動車及電風扇等，從做中學習，寓教於樂。
黃志賢是彰化師大工業就育系電機組畢業，同學大多到高職任教，他畢業到私立高職教一年後，剛好有機會考公立國小教職，由教高職生轉為教小學生。不過他對電機仍很有興趣，首任校長任職塔樓國小後，決定推廣全校科學教育。
全校科學課程，一、二年級玩積木，三、四年級學習串、並聯等基本電學概念，製作電動車，五、六年級學習電子電路，包括簡單電子面板及太陽能板應用，製作自動音樂感應器、太陽能車等，比很多國、高中生都厲害。
黃志賢利用晨會等時間，培育學校老師成為科學教師，在課堂上教學；周三下午也安排科學社團，讓有興趣的學生再進修，目前全校有10多名學生參加。學生們學以致用，高年級生都能自己在家製設太陽能檯燈、風扇等，壞掉的玩具也能自己修。
黃志賢說，科學能培養學生解決問題、邏輯思考能力，引發學生興趣後未來也能在科學領域深造；學習生活科學也能應用在日常生活中，對學生很有幫助。六年級黃筠倢說，她覺得電子電路很有趣，現在會接電線、電阻、LED燈泡等。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。