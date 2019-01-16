春節開心遊 交通熱點一次看
中國時報
游昊予／基隆報導
年關將至，除了買年貨、打掃家裡外，民眾最關心的莫過於拜年、出遊、回娘家時最重要的交通資訊。交通部公路總局第一區養護工程處因應民眾需求，發布春節連假基隆地區省道疏運措施，點出春節期間三大交通熱點，以及返鄉車潮時段，讓民眾提早做準備。
公路總局預估，春節期間返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日中午起開始出現南向車流，估集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，南北向皆車多。收假車潮預估出現在2月9日下午至2月11日上午。
第一區養護工程處指出，往返宜蘭的用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等。至於今年基隆的交通「熱點」預計會出現在台2線54k+600~57k+600基隆市安樂區路段、台2線福隆路段，及台2丙線0k~1k+300源遠路至東碇路口間路段。
為了儲備充足的疏運量能，公路總局也督導各客運業者完成車輛及駕駛員整備，基隆客運1062台北－金瓜石路線也將加開，民眾出門前可以利用「iBus公路客運」App，查詢部分路線乘車訊息。
公路總局也呼籲民眾於返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。
(中國時報)
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