狠心虐童 托嬰中心3人交保
永和淯薪托嬰中心夏姓主任及江姓、陳姓老師涉嫌虐嬰，永和警方15日依傷害等罪嫌將3人移往新北地檢署複訊後，檢察官諭令夏女5萬元交保；江、陳均3萬元交保。原本被媒體追著跑的夏女，因無法脫身，最後說了7次「對不起，真的對不起」，並3度鞠躬道歉。
永和淯薪托嬰中心遭民代踢爆虐嬰並公布影片，片中夏姓主任先拿木守狠打1歲幼童腳底板，幼童淒厲哭喊，但夏女充耳不聞繼續暴打，並抓起幼童猛烈搖晃冷血表示：「很輕啦，不要一直喊！」
江、陳兩師也有樣學樣，不僅學夏女猛打孩童，還一邊恐嚇威脅；另外，托嬰中心也以「塞櫃子」處罰幼童，把孩童塞進僅20公分寬的鞋櫃當眾羞辱。
永和警分局昨日上午通知夏姓主任及江姓、陳姓老師製作筆錄，下午移往新北地檢署複訊，夏女庭訊時辯稱是「情緒失控」才怒打幼童，檢察官認為3人涉嫌傷害罪嫌重大，諭知夏女5萬元交保，江、陳各3萬元交保。
夏女交保後遭媒體層層圍堵，面對記者詢問「妳這樣管教方法沒錯嗎？」、「這樣打小孩合乎人情嗎？」均不發一語，直到被問「有什麼話想跟家長說？」她才緊張搓著手3度鞠躬、7度表示對不起。
夏女委任律師表示，夏在偵查庭上對影片內容及先前面對媒體採訪回應都感到很懊惱，和江、陳均對施暴行為感到後悔，希望能與家屬道歉和解。
(中國時報)
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