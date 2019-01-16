清大竹師會館揭幕 展珍貴文物

2019年01月16日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

清華大學與新竹教育大學在2016年併校，為保留竹師的歷史與精神，清華在南大校區設立「竹師會館」校史館，除了展出歷年的校印、校旗、校刊等珍貴文物，還有許多校友捐出個人珍藏。15日揭幕當天，邀請學生穿上古早竹師制服現身，曾任教竹師的知名畫家席慕蓉回憶起過往非常想念學生們。

清華大學校長賀陳弘在揭幕儀式上表示，歡迎竹師前校長陳漢強、美術科老師樊湘濱、席慕蓉、梁丹卉及第1屆校友蔡華燉等貴賓返校，竹教大與清華合校後，一些校友有失落感，但合校絕非竹師歷史的終結，而是竹師精神的延續與再創造。

竹師會館保留了許多早年系院單位門口的標示牌，3位知名的美術老師樊湘濱、席慕蓉與梁丹卉，也在「美勞教育研究所」與「美勞教育資源中心」牌前合影留念。

館內還藏有早年學生赴竹師求學時團購的制式行李箱，以及手工畢業紀念冊，每張大頭照都是手工黏貼而非印刷品，喚起竹師人的舊日情懷。

(中國時報)