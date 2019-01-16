清大竹師會館揭幕 展珍貴文物
中國時報
邱立雅／竹市報導
清華大學與新竹教育大學在2016年併校，為保留竹師的歷史與精神，清華在南大校區設立「竹師會館」校史館，除了展出歷年的校印、校旗、校刊等珍貴文物，還有許多校友捐出個人珍藏。15日揭幕當天，邀請學生穿上古早竹師制服現身，曾任教竹師的知名畫家席慕蓉回憶起過往非常想念學生們。
清華大學校長賀陳弘在揭幕儀式上表示，歡迎竹師前校長陳漢強、美術科老師樊湘濱、席慕蓉、梁丹卉及第1屆校友蔡華燉等貴賓返校，竹教大與清華合校後，一些校友有失落感，但合校絕非竹師歷史的終結，而是竹師精神的延續與再創造。
竹師會館保留了許多早年系院單位門口的標示牌，3位知名的美術老師樊湘濱、席慕蓉與梁丹卉，也在「美勞教育研究所」與「美勞教育資源中心」牌前合影留念。
館內還藏有早年學生赴竹師求學時團購的制式行李箱，以及手工畢業紀念冊，每張大頭照都是手工黏貼而非印刷品，喚起竹師人的舊日情懷。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。