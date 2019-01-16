全國第一 五育高中建構長照人才鏈
五育高中率全國之先成立「照顧服務科」，2018年首屆畢業生被衛生福利部列為全國第1批「長照正規軍」，進入南投醫院等機構任職，月薪達32K，同時在中臺科技大學老人照顧系進修；加上南投縣政府輔導的國中技藝班，形成「十年磨一劍」的長照產業人才鏈！
五育高中建構全國第1條長照產業人才鏈，15日由校長邱勝濱邀集縣府教育處候用校長王伯廷、中臺科技大學、衛福部南投醫院及彰化醫院、埔基、彰基、竹山秀傳醫院、大里仁愛醫院、佳醫集團等長照服務機構共同見證。
王伯廷表示，縣府因應長照產業發展與人力需求，特別將長照課程納入家政職群，融入技職學習課程中，感謝五育高中規畫課程及職涯探索；目前南崗國中已開辦長照課程，埔里國中及中興國中將於下學期開辦。
邱勝濱表示，五育高中照顧服務科畢業生已投入長照產業，表現優異獲肯定，希望培育模式能向下扎根國中技藝學程，並連貫到大學，透過產學合作，畢業升學及就業無縫接軌。
(中國時報)
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