擅捐婆婆10金條 媳判賠224萬
曾姓老婦人3年前因病住進養老院，將珍藏10條、總重50兩黃金條委託吳姓媳婦保管，卻遭吳女全捐給「岡山哪吒行宮」，曾婦得知傻眼、氣得提告求償；吳女辯稱，婆婆為祈福才指示捐贈金條，但一、二審認定只是受託保管，並無從證明其言，依黃金牌價判吳女應賠224萬多元，仍可上訴。
老婦起訴指出，其子2015年病逝，留下媳婦吳女與1個孫女，她自己也因病住院，因擔心珍藏的每條5 兩，總重共50兩的10條黃金條保管不易，住院時先暫交外甥女保管；2016年1月她出院後決定去住安養院，因為媳婦說會照顧她，她就找外甥女帶著金條到安養院來，並將金條改交給媳婦保管，當場點交時婆媳及外甥女等人均簽名立據。
媳婦則堅稱，婆婆為祈福委任她，用婆婆的名義捐贈給廟方；但審理時，外甥女出庭反駁指出，交給媳婦保管當下，曾老婦根本沒有交代要捐贈，且曾老婦看到廟方回贈的感謝狀，才知道金條被捐了，相當傻眼。
合議庭另從廟方人員的證述中，僅確定吳女帶金條去捐獻，都無從證明吳女此舉受到婆婆指示；由於金條並被融化製成其他金牌，讓信徒在廟中透過擲筊向神明索取，已全部送出去，依起訴時台銀黃金牌價當日1兩買進價格4萬4925元，換算媳婦應賠224萬6250元。吳女不服提出上訴，高雄高分院駁回，維持原判。
(中國時報)
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