傾聽生命故事 學子更珍惜擁有

2019年01月16日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

身殘心不殘！二信國小部邀請到口足畫家謝坤山至校內與小朋友面對面發表演說，以「活出生命的色彩」為題，並在現場用嘴巴畫出精彩作品，小朋友看了除了讚歎，臉上更露出感動的表情，也因此激勵了小朋友更勇敢面對生活上的壓力，也更懂得珍惜自己擁有的幸福。

謝坤山16歲時因為一場電擊意外，讓他不幸失去雙手及一條腿、一隻眼睛，但他不但不放棄自己，反而更珍惜自己擁有的一條腿及可以說話的嘴，用僅有的口足活出自己精彩的人生，成為有名的「口足畫家」。

「只要想做的事，一切都沒問題！」謝坤山表示，碰到不如意的事時，不要輕易向生命低頭，就像他一樣，雖然遇到意外失去了雙手及一條腿，但憑著自己堅強的意志及信念，靠自己的力量勇敢重新站起來，努力咬緊牙關，突破層層障礙，讓自己找到另一個生命的出口。

「會更加努力用功！」二信國小生黃子馨說，看到謝坤山老師用嘴巴畫出精彩的作品，成為大家心目中的「口足畫家」，又聽到他被電擊失去了雙手、一條腿及一隻眼的痛苦，但靠著堅強活下去的信念、克服一切困難，用嘴巴畫出人生的色彩，讓他覺得自己現在很健康也很幸福，會更聽老師及爸媽的話，好好用功。

(中國時報)