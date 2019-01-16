水利局長宋德仁 ４願景水到渠成

2019年01月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新任新北市水利局長宋德仁在中央和地方歷練多年，此次獲侯友宜賞識由副局長升任，他也勾勒出盡速完成雙北共飲翡翠水、協調北市府合作橫跨忠孝碼頭與大稻埕碼頭的人行景觀橋、強化治水、施汙水下水道建設等4大願景。

59歲的宋德仁取得交通大學土木工程學系碩士後，進入經濟部台北水源特定區管理局，先後擔任都計建管課長、水土保持課長、管理局正工程司，後任台北縣水利局簡任技正、新北市水利局簡任技正、新北市水利局副局長。

宋德仁在中央、地方歷練多年，他表示，中央的工作內容與地方相差無幾，都與治水、親水有關，不過地方必須直接面對回應民意，許多作法都很創新，執行力比中央強。

宋德仁表示，將協請中央盡速完成板二計畫，確保每天有101萬噸供水量，實現新北市民共飲翡翠水庫期望；另也將持續與北市府溝通協調，推動興建連接忠孝碼頭與大稻埕碼頭的人行專用景觀橋。

宋德仁指出，新北升格時治水民調滿意度是55％，前年已逾85％，未來將持續強化治水，預防強降雨造成路面淹水，並與NGO團體多溝通，融入河溪棲地營造與魚類友善環境改善；親水部分，高灘地設施結合網路推動智慧化管理。

目前新北市下水道建設已超過91萬戶，全國第一，會以每年6到8萬戶的速度持續施作，並研擬推動分散式汙水處理系統，以降低系統營運風險。

(中國時報)