八德所兩津勘吉 連生日都同天
八德警分局八德派出所警員蔣孟辰外表酷似動漫「烏龍派出所」的主角兩津勘吉，就連生日2人都是3月3日。蔣孟辰說，自己原本綽號很多，有次理平頭後，被同事發現長相很像兩津，後來乾脆叫他「八德所兩津」。
21歲的蔣孟辰是警專34期生，屏東人的他到八德已經1年多。他說，自己綽號多，曾經有河馬、動畫角色「嚕嚕咪」等等，但是現在已經被稱為兩津。他說，自己希望效法兩津積極的精神，不過愛「摸魚」的個性就不用了。
蔣孟辰說，小時候看卡通時，就覺得兩津熱血助人精神可貴，自己也很感動，沒想到後來自己也跟著從警，後來意外發現，和兩津勘吉生日同一天。他笑稱，兩津在生日當天，都會過得很倒楣，好險自己生日都開心度過。
蔣孟辰說，自己從警1年多，有次出門巡邏，發現1名阿伯倒在路邊，當時嚇一跳，以為是具屍體，上前查看才發現是暈倒，趕快叫救護車幫忙。除此之外，蔣孟辰抓通緝犯也很有一套，他表示，自己看完通報後，就會開始去通緝犯常出沒地點，最高紀錄是連續3天都抓到通緝犯。有趣的是，有次蔣孟辰下班買早餐要回家吃，恰好遇見通緝犯，順手就逮回派出所。
(中國時報)
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