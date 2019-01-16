大里四育街水管 汰舊換新

2019年01月16日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市大里區四育街周邊因屬早期發展地區，埋設20多年的自來水管線從未汰換，多年來因921地震及各種工程施工影響，導致管線漏水事件頻傳、甚至有道路下陷情況，人車安全受影響。立委何欣純15日邀相關單位現場會勘，預計今年8月底完成管線汰換。

看著填填補多次的路面，何欣純形容「就像貼了膏藥般」，四育街因自來水管線老舊，光去年至少傳出3次爆管情況，不但造成水資源浪費，還嚴重影響周邊交通、行車安全，居民多次陳情希望汰換管線、徹底解決問題。

自來水公司第四區管理處長蕭淑貞指出，四育街的自來水管線在20多年埋設，當時人口數沒那麼多，只採用8至10公分直徑塑膠管，因多年來工程挖補影響、導致管線漏水，今年編列630萬元經費，預計3月完成設計、8月底施工完成，將更換直徑20公分、耐用年限40年的延性鑄鐵管，完工後除可解決漏水，也能提升水壓、改善用水品質。

自來水管線終於可汰舊換新，居民很興奮，但憂心施工時程及停水問題。水公司強調，換管停水一定事前通知並宣導，也會將停水時間排在白天、夜間恢復供水，將影響降到最低。

(中國時報)