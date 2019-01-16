清朝進士宅 見證北港繁華史
雲林縣北港鎮義民里里長吳國興進行里內老建物普查，發現1座清朝房舍，考查後證實為清進士5品官黃世淵宅第，由於隱身狹小巷弄間罕為人知，全屋為木造結構，2層樓建築、3平磚1立磚的牆壁極具特色，將提報縣府登錄為古蹟。
義民里位於北港鎮早年市集「暗仔街」、「蕃簽市」旁，是清朝時期雲林沿海最熱鬧的地區，許多達官商賈在此建屋居住，後因時空變遷市集轉移至北港朝天宮廟前中山路，但也因久未開發，里內許多清代、民初的老建物得以保存。
義民里里長吳國興最近進行里內古蹟普查，發現至少有20餘處老建物，其中年代最久遠的為清朝進士5品官黃世淵宅第，由於前宅已因道路拓寬拆除，僅剩後宅隱身於博愛路小巷內，門面也被平房擋住，因此很少人知道此處有座進士宅。
吳國興表示，黃世淵後代子孫已不在進士宅居住，但為緬懷先祖，每隔一段時間就會回來清理打掃，2、300年前的木造建築相當堅固，梁柱、磚牆等主要結構還很完整，門前老井至今持續湧泉，時空彷彿在此凍結。
(中國時報)
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