甜中帶酸 早春枇杷來了

2019年01月16日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

全台灣最早採收的早春枇杷來了！台東縣卑南鄉初鹿枇杷產區，套袋枇杷掛滿枝頭，農民忙著採收，枇杷產銷班班長楊招信說，「長崎早生種」枇杷入口即化、甜中帶酸，產期從1月到2月，產量少，價格比一般高出3成。

台東初鹿枇杷搶鮮上市，農民這兩天忙著採收、包裝，寄給期待已久的老顧客，枝頭上掛滿澄黃飽滿的枇杷，因為非常嬌貴，都以套袋保護，農友必須袋袋檢視是否熟度夠才採收，一旁的小孫女已迫不及待地剝皮開吃。

台東地區農會理事長、也是枇杷產銷班長的楊招信表示，原本初鹿種的都是「茂木種」枇杷，產期是2月到4月中，現在約有4成種植已「長崎早生種」，他說，該品系在初鹿已推廣7、8年，比茂木種好照顧，也沒有隔年結果的困擾，甜度可達15、16度以上，入口即化、甜中帶酸，風味相當特別。

台東區農總幹事李建通表示，台東初鹿枇杷本來就是全台灣產期最早的，果肉細緻、品質佳。

(中國時報)