青蔥跌價 農糧署助產銷調節

2019年01月16日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭的三星蔥價格下跌，讓農民大嘆血本無歸，15日農委會農糧署前往三星鄉，強調農委會已補助三星地區農會購買可延長青蔥保存期限的蔬果保鮮包裝機，目前蔥價已經回到1公斤近50元，如果市場價低於30元，不排除啟動收購等措施。

農糧署表示，青蔥四季皆可供應，全年栽培面積為4820公頃，產區主要分布在彰化縣的1947公頃、雲林縣1424公頃、宜蘭縣619公頃，青蔥分為日蔥及粉蔥，宜蘭以栽培日蔥為主，中南部以粉蔥為主。

農糧署指出，今年1月1日至15日，日蔥平均供應量8公噸，每公斤平均交易價格是39.7元，高於生產成本的32.65元，今年市場價格較去年低，主要是去年無颱風豪雨，宜蘭的供應量大增，加上連續陰雨使得土壤含水量增，影響青蔥品質。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，青蔥含水量提高會減損品質，東區分署已向農糧署反映，同意補助農民採購低速風乾機等設備，以維持採收後的青蔥品質；昨宜蘭的青蔥價格已經回到一公斤近50元，比起20餘元的粉蔥高，但與夏天的價格比還是有落差。

陳昌岑表示，農會有延長青蔥5倍保存時間的蔬果保鮮包裝機，可透過機器調節出貨量，宜蘭的青蔥價格會持續觀察，市場本來就是自由機制，不能過度干預，但如果市場價低於30元，會考慮啟動收購等措施。

(中國時報)