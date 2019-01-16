青蔥跌價 農糧署助產銷調節
宜蘭的三星蔥價格下跌，讓農民大嘆血本無歸，15日農委會農糧署前往三星鄉，強調農委會已補助三星地區農會購買可延長青蔥保存期限的蔬果保鮮包裝機，目前蔥價已經回到1公斤近50元，如果市場價低於30元，不排除啟動收購等措施。
農糧署表示，青蔥四季皆可供應，全年栽培面積為4820公頃，產區主要分布在彰化縣的1947公頃、雲林縣1424公頃、宜蘭縣619公頃，青蔥分為日蔥及粉蔥，宜蘭以栽培日蔥為主，中南部以粉蔥為主。
農糧署指出，今年1月1日至15日，日蔥平均供應量8公噸，每公斤平均交易價格是39.7元，高於生產成本的32.65元，今年市場價格較去年低，主要是去年無颱風豪雨，宜蘭的供應量大增，加上連續陰雨使得土壤含水量增，影響青蔥品質。
農糧署東區分署長陳昌岑表示，青蔥含水量提高會減損品質，東區分署已向農糧署反映，同意補助農民採購低速風乾機等設備，以維持採收後的青蔥品質；昨宜蘭的青蔥價格已經回到一公斤近50元，比起20餘元的粉蔥高，但與夏天的價格比還是有落差。
陳昌岑表示，農會有延長青蔥5倍保存時間的蔬果保鮮包裝機，可透過機器調節出貨量，宜蘭的青蔥價格會持續觀察，市場本來就是自由機制，不能過度干預，但如果市場價低於30元，會考慮啟動收購等措施。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。