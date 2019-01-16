讓幼女抓門把追車 老爸遭撻伐

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮蘇姓男子，去年12月31日載妻女到頭份尚順廣場添購年貨，因5歲的次女吵著要買洋娃娃不成放聲哭鬧，蘇男一度不讓她上車，她緊抓門把追著車走，過程被PO網後引來一片撻伐，相關單位也介入了解。蘇男15日強調，只是要嚇嚇女兒，對自己不良示範表示抱歉。

竹南警方循線找到49歲的蘇姓父親，初步檢視女童無外傷，蘇亦無家暴紀錄，但認定管教不當，已通報縣府社政單位進行訪視。社會處副處長張國棟說，雖然車速緩慢，但這個動作仍存在相當程度的風險，會了解有無違反兒少保護規定，並與家長溝通。

蘇姓男子表示，去年12月31日下午，他載妻子和3個女兒到頭份尚順廣場購物，期間次女吵著要買洋娃娃，但大人不同意，於是開始大聲吵鬧，甚至用腳踢結帳櫃檯，他們趕緊結帳並決定直接返家，沒想到次女依然一路吵鬧到停車場。

蘇男表示，夫妻倆育有3個女兒，因太太還要照顧其他孩子，面對次女不停的哭鬧，不得已才警告她若再哭鬧就不讓她上車，將她留在車外只是要嚇嚇她，一小段距離就讓她上車了，事後也沒再責罵或打她。

蘇男的動作被PO到「黑色豪門企業」臉書社群後，引來一片撻伐，批評他惡劣、太過分；有人更擔心如果小孩摔倒被捲入輪下，到時就欲哭無淚了。

(中國時報)