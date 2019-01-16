讓幼女抓門把追車 老爸遭撻伐
苗栗縣竹南鎮蘇姓男子，去年12月31日載妻女到頭份尚順廣場添購年貨，因5歲的次女吵著要買洋娃娃不成放聲哭鬧，蘇男一度不讓她上車，她緊抓門把追著車走，過程被PO網後引來一片撻伐，相關單位也介入了解。蘇男15日強調，只是要嚇嚇女兒，對自己不良示範表示抱歉。
竹南警方循線找到49歲的蘇姓父親，初步檢視女童無外傷，蘇亦無家暴紀錄，但認定管教不當，已通報縣府社政單位進行訪視。社會處副處長張國棟說，雖然車速緩慢，但這個動作仍存在相當程度的風險，會了解有無違反兒少保護規定，並與家長溝通。
蘇姓男子表示，去年12月31日下午，他載妻子和3個女兒到頭份尚順廣場購物，期間次女吵著要買洋娃娃，但大人不同意，於是開始大聲吵鬧，甚至用腳踢結帳櫃檯，他們趕緊結帳並決定直接返家，沒想到次女依然一路吵鬧到停車場。
蘇男表示，夫妻倆育有3個女兒，因太太還要照顧其他孩子，面對次女不停的哭鬧，不得已才警告她若再哭鬧就不讓她上車，將她留在車外只是要嚇嚇她，一小段距離就讓她上車了，事後也沒再責罵或打她。
蘇男的動作被PO到「黑色豪門企業」臉書社群後，引來一片撻伐，批評他惡劣、太過分；有人更擔心如果小孩摔倒被捲入輪下，到時就欲哭無淚了。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。