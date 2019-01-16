酒後持刀砍老父 失業男收押
又是酒後家暴！永靖鄉42歲邱男因不滿父親碎唸他酗酒，又不專心找工作，14日中午竟在酒後持菜刀相向，造成老父親6處撕裂刀傷，全身是血。全案經警方移送彰化地檢署，檢察官認邱涉嫌殺害直系血親尊親屬未遂罪，且有勾串證人之虞，15日向彰化地院聲請羈押禁見獲准。
員林警分局偵查隊長詹廷育指出，住永靖鄉竹子村42歲邱男，沒有穩定工作，平時又愛喝酒，60多歲父親經常指責他，14日午餐時，邱嫌又因喝酒被碎念引發口角衝突，於是藉著酒意跑到廚房持菜刀狂砍父親，並導致邱父頭部、臉部及手部多處受傷。
警方獲報趕到現場時，邱男的手上還拿著菜刀不放，其父親則是全身是血，神情恍惚，當場員警制伏邱男奪下菜刀，並依現行犯逮捕，同時通報救護車將邱父送往員林基督教醫院治療。
邱嫌供稱，是一時氣憤才會持刀砍殺父親。全案經移送彰化地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後向彰化地院聲請羈押禁見。
(中國時報)
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