酒後持刀砍老父 失業男收押

2019年01月16日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

又是酒後家暴！永靖鄉42歲邱男因不滿父親碎唸他酗酒，又不專心找工作，14日中午竟在酒後持菜刀相向，造成老父親6處撕裂刀傷，全身是血。全案經警方移送彰化地檢署，檢察官認邱涉嫌殺害直系血親尊親屬未遂罪，且有勾串證人之虞，15日向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

員林警分局偵查隊長詹廷育指出，住永靖鄉竹子村42歲邱男，沒有穩定工作，平時又愛喝酒，60多歲父親經常指責他，14日午餐時，邱嫌又因喝酒被碎念引發口角衝突，於是藉著酒意跑到廚房持菜刀狂砍父親，並導致邱父頭部、臉部及手部多處受傷。

警方獲報趕到現場時，邱男的手上還拿著菜刀不放，其父親則是全身是血，神情恍惚，當場員警制伏邱男奪下菜刀，並依現行犯逮捕，同時通報救護車將邱父送往員林基督教醫院治療。

邱嫌供稱，是一時氣憤才會持刀砍殺父親。全案經移送彰化地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後向彰化地院聲請羈押禁見。

(中國時報)