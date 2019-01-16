臭襪子露餡 偵破10年槍砲案
1隻臭襪子，DNA採集10年，終於等到主人露出馬腳，破獲10年前槍砲案！台南市警六分局轄區10年前發生一起臭襪子包裹1把手槍和9顆子彈丟棄事件，當時承辦偵查佐蘇俊諭悉心採取襪子所有生物跡證，10年後，襪子主人在台中犯案留下跡證，沒想到當年丟棄的臭襪子出賣自己，也讓警方等10年終於宣告破案。
現年44歲孫姓男子10年前將一把改造手槍和9發子彈裝在髒臭的襪子，丟在南區大同路草叢，台南市警六分局小隊長蘇俊諭當年擔任偵察佐承辦此案，調閱監視器、查訪民眾，均無所獲，他特別悉心採集襪子DNA等生物跡證，但當時刑事局資料庫查無嫌犯DNA檔案，一擱置就10年。
去年，孫姓嫌犯在台中犯下機車竊案，刑事局資料庫於是有了孫嫌DNA檔案，兩案一比對，總算找到當年包裹槍枝的襪子是孫嫌所有。孫嫌供稱，他曾在某舞廳當廚師，槍枝是舞廳過世同事留在公司宿舍，他把槍彈丟棄草叢，沒想到竟被臭襪子出賣。
(中國時報)
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