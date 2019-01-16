秧苗保衛戰 青農祭出猛禽牌

2019年01月16日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

野鳥勿入！相對於台東日前發生上千隻野鳥遭劇毒農藥毒死，池上鄉青農魏瑞廷以「友善驅鳥」方式在田間設置隼跟貓頭鷹的猛禽偶像，使出驅鳥新絕招後，近日連田間常見的白鷺鷥都不敢來，但是時間久了之後，是否會被鳥類「識破」，仍有待觀察。

池上鄉第1期稻作開始插秧，「秧苗保衛戰」也隨之登場，池上禾穀坊青農魏瑞廷與生態工作者林耿弘，推動友善環境，研究國內外各種資料文獻，利用繫上鈴鐺及燈炮的老鷹風箏可以夜間驅趕花嘴鴨，另外還從國外訂購了隼及貓頭鷹等猛禽偶像立在田梗上，陸空夾擊，要讓野鳥不敢越雷池一步。

他說，使出驅鳥奇招後，這幾天稻田間變得鴉雀無聲，甚至空中也沒有野鳥飛過，就連常出現稻田的白鷺鷥也躲起來，這些野鴨、野鳥應該是上當了，但這些方法是否能長期有效，後續仍須繼續觀察，至少現階段稻田不會再被鴨群們惡搞。

(中國時報)