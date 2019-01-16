地方掃描－出遊意外墜谷 婦人命喪父子斷崖

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2019年01月16日 04:11 中國時報 沈揮勝 ）

南投：來自彰化縣的16名遊客，15日從東埔溫泉區走八通關越嶺古道造訪雲龍瀑布，途經父子斷崖附近時，55歲陳姓婦人意外墜谷；南投縣消防局立即派員前往搜救，下午在崖深150公尺處發現遺體，傍晚4點多搬出登山口。

(中國時報)