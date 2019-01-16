地方掃描－失智婦爬山走失 赤裸裸現身河床

2019年01月16日 04:11 中國時報 鐘武達 ）

彰化：63歲湯姓失智婦人日前與家人到田中鎮鼓山寺爬山後走失，田中警方調閱路口監視器並搜山無所獲，15日上午有女山友在長青步道附近河床發現全身赤裸的她，經報警送醫，幸只有輕微擦傷與失溫脫水現象，已無大礙，家人才鬆一口氣。

(中國時報)