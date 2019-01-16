2019年01月16日 04:10 中國時報 沈呂巡

我們面臨這樣的外交難局，兩年半內5斷交、6外館遭改名，44家國際航空公司矮化我名稱，免簽國對外大放送，自己只成長3小國，卻又被薩爾瓦多斷交斷到把免簽都收回，烏拉圭宣布了也收回，CPTPP不知何日可入門，與美國的FTA、甚至TIFA更不知啟動何時，美方挺我拒習近平的推文尚慢於歐盟…。凡此，蔡政府似均一籌莫展。外交人事上，半年來又有駐外處長含冤自殺，另兩大使因公積勞幾送命。但全國上下，最近討論最激烈的「外交」議題竟是一個無任用資格、少專業歷練、外長機要助理不到1年，卻一步登天出任「天下第一組」的駐美代表處政治組長的人事案。

提拔他的外長也算負責，甚至於周末向媒體詳細說明各節，包括薪水細目，給人第一個感覺好像把外長做成外交部人事處長。但外長的護航，有些反而打臉當事人，如關鍵的月薪數目，外長所說的21萬台幣，另尚有2000餘美元的房租津貼，就較口譯哥自己硬壓低的15萬元誠實可信。

本來薪資多少早有定規，只要專業有些表現，就可少些爭議。可是外長也講不出具體事證，只能對趙籠統稱讚，反而透露了台北外交圈若干運作的不成體統。據報載，外長說他自己「若在忙，其他國家正副代表或政治組長都知道，只要找到趙怡翔，什麼事情都能解決」，並稱趙是「協助我工作最重要的人」。

就後一句話而言，真不知道外交部3位次長及主要的司處長看了會有什麼感想，又會給外交部帶來什麼形象。前面一句話就更嚴重了，若在國安會，外國代表有事請見想必大家約好時間，而通常國安會也請外交部派員參加。怎麼可能外國代表、副代表、甚至政治組長隨意逕洽國安祕書長，而由辦公室主任代見，然後所求趙主任「什麼事情都能解決」，這樣的國安會置外交部於何地？這樣的外國代表們對我們國安會祕書長又有多少尊重？

同理，現在的中華民國外交部，難道又是「其他國家正副代表或政治組長」可越過主管次長及地域司長直接往洽部長，若部長「在忙，…只要找到趙怡翔，什麼事情都能解決」。過去的外交部或世界通例，外國外交官有事來洽，一定有成例章法，對方什麼層級見我們什麼層級，怎麼會次長、司長似都不存在，趙主任就「什麼事都能解決」而成為協助外長工作「最重要的人」？

這樣功能的辦公室主任，我們無以名之，只好稱之為「代理外長」了。這樣的人才，放在台北，當朝老闆充分授權力挺，自然辦事容易，洋人都是求你，幫他們解決了問題，自然廣結善緣。但放在完全陌生的華府，高傲政要雲集，外交圈勢利薄情，複雜多變，又得事事求人，跟台北可是完全是兩個世界。就算有AIT官員的鼓勵電郵，也改不了基本情勢。

我們寧可相信外長多是溢美之詞，否則，身邊既然沒有了「協助我工作最重要的人」，又怎麼帶領我們的外交專業團隊去開創新局？（作者為前駐美代表）

(中國時報)