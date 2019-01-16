新冷戰架構下的台灣大選

2019年01月16日 04:10 中國時報 楊 渡

隨著內閣改組完成，民進黨主席改選定位，民進黨2020的競選布局逐漸浮現。

首先是蔡英文仍想代表民進黨出戰。這一點由蔡英文的內閣布局，完全是拉攏派系，包括蘇貞昌、扁系的陳其邁、新潮流系、謝系等可以印證。雖然賴清德可能參加黨內初選，但眼前看起來，美國仍傾向支持蔡英文。原因不難理解，蔡英文維持著和中國大陸「鬥而不破」的兩岸緊張格局，讓大陸深感困擾，卻沒有理由使用武力，而賴清德的不確定性太高。

最關鍵的仍是蔡英文的兩岸政策，正符合當前美國對抗中國的新冷戰架構。美國發動的圍堵，包括貿易制裁、限縮中國留學生，以及利用亞洲國家重構島鏈，在南海製造緊張，都是一種全面性的戰略。這種情勢不獨以川普為首的共和黨為然，民主黨也一樣，國際媒體也在這時全面附和。所以，不要以為冷戰結束了，恰恰相反，新冷戰持續加溫。

核心仍在美中關係。現在美中關係對峙，美國更會利用台灣來抗衡中國大陸。由此觀之，民進黨在未來的選戰會大打統獨議題，就不是意外的事了。但這一次，統獨議題變老，所以會改變說法，它將把「九二共識」打成「一國兩制」，出之以「台灣命運存亡抉擇」等為題，和國民黨的九二共識區隔，大打危機牌。

以台灣命運為主軸，民進黨就可掩蓋在內政上的失信、失敗、失德。失信者，失信於軍公教的退休承諾；失敗者，經濟上的衰退與失業；失德者，破壞民主法治，東廠治國，破壞學術自主。

以台灣命運的危機為主軸，掩蓋實的內政問題，打成虛的統獨對決，把「九二共識」的生存空間限縮成「一國兩制」的框架，會讓國民黨在「九二共識」解釋得異常費力。可以預見，這種台灣危機意識的召喚，會找回民進黨的傳統支持者，特別是軍公教的支持者，但能否得到中間選民的認同，就不一定了。

然而，討論台灣危機意識，其實是一個假議題。理甚易明，兩岸現狀仍是自1949年以降的大格局。台灣命運的「雙戰結構」─冷戰與內戰─仍制約著台灣。內戰結構使得兩岸分裂分治，而冷戰結構使得分裂長期化。除非美中關係改變，冷戰格局改變，否則中共要解決台灣問題就有困難。不管國民黨或民進黨執政，只能在這個大格局之下調整。

然而1949年以降，兩岸仍是有改變的。那就是破除了早年老死不相往來的局面，而有了更多「你中有我，我中有你」的經濟、文化、政治的交流，兩岸的民間談判、經濟協議已透過兩會展開。每年從大陸獲得的經濟利益不少，更有許多台灣年輕人前往大陸，尋找經商和工作機會，而大陸的經濟增長紅利也在觀光、創業、就業等交流活動中，讓台灣得到好處。這一點，務實的台灣民間已有所體會。在不變的冷戰結構中，真正改變的是民間這一部分。

所以，把習近平的五點限縮為「九二共識，一國兩制」，其實是沒有看到習近平的真正意圖是在對台灣民間招手，主軸即在於「反獨不反台，民間多往來」，希望各黨派前往討論，試圖以民間往來改變兩岸關係。

因此，台灣若仍陷在舊思維，以反共、反中為主軸，恐怕已不足以應付。而國民黨如果仍在回應「九二共識」，只是陷入別人設定的戰場，還不如回歸《中華民國憲法》，以中華民國法統維持現狀，才可以和民進黨的台獨抗衡。

說白了，在兩岸關係中，中華民國本是既存的事實，中共也無法否定，它是內戰歷史的連結，也是冷戰的既定現實，並無生存危機。危機在「這個總統」把中華民國搞成不明不白的「這個國家」，變成別人手中的一張牌，這才是最大危機。

台灣要避免內耗，找到新的生命力，唯有從虛的統獨議題中回歸內政、民眾最關心的民生福利議題，才有機會突破。把從軍公教身上剝奪的福利歸還軍公教，把農民的菜價好好把持住，把民生經濟做好，把民主法治守護好，比什麼都重要，韓國瑜就是最好的例證。若再打回統獨、台灣危機，那不只是原地踏步，更是回到30年前的大倒退。國民黨如果沒有自己的思想主軸，只會隨之起舞，那再敗一次，也不是不可能的事了。（作者為作家）

(中國時報)