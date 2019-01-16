2019年01月16日 04:10 中國時報 陳冠安

九合一選舉以民進黨大敗告終，社會普遍認為導因於蔡政府施政不得民心，因此在選後要求內閣改組的聲音不絕於耳。根據TVBS選後民調，認為內閣需要改組的民眾多達58%，包含37%覺得要大幅改組者，僅11%認為不用，甚至在列舉的22位閣員裡，無一適任度超過5成，僅5人適任度大於不適任度。

由此可見，民意對蔡政府人事有多不滿。

不過忙著權力布局、派系協商的民進黨，卻拖延將近兩個月，才在1月14日隨著賴清德總辭，正式進行內閣改組。然而令外界大感意外，不僅是蘇貞昌、陳其邁與林佳龍3位敗選者入閣，乍看輸得越多，官升越高，更由於23個人選確定的部會首長中，有19人為留任者，3人係從舊內閣升任和回任，僅只有因敗選而無頭路的林佳龍1人此前未曾於蔡政府時期入閣。

甚者，過去被譏為閹割部會首長權力，造成行政運作混亂、「大政委、小部長」現象的8位政委更無一去職，得以繼續發揮指揮內閣，使其符合「蔡意」的功能。因此這樣不符社會期待的內閣改組，便被外界批評為舊酒裝新瓶，係蔡政府對選舉結果所呈現民意的藐視。

如果不是賴清德辭意甚堅，就蔡英文多次挽留賴的態度來看，也根本不會出現內閣總辭。於是，本應調整國家發展路線的內閣改組，就成為一場改而未改、只是幫蔡英文安撫民怨的宮廷大戲而已。這樣的戲碼，就連挺蔡英文連任、選後多次放炮的鄭文燦都看不下去，婉轉表示內閣調整不如想像中的大。

追根究柢，蔡英文之所以無意改組內閣，就在於她並不承認民進黨施政不符民心。敗選之日，雖然「謙卑」地說民主給民進黨上了一課，但卻又聲稱國家走在正確的方向上，之後甚至加碼說自己的改革沒有錯，而是沒有注意到社會大眾沒有跟上，並在新年談話時，牽強地把改善兩岸關係等同於退讓主權，以此來拒絕調整路線。

對比於蔡的傲慢，賴清德反而優雅轉身，主動承擔政治責任，在其辭職談話中表示，民進黨在九合一選舉大敗，光蔡英文辭去黨主席無法平息眾怒，自己身為國家最高行政首長難辭其咎，所以為了肩負起執政黨敗選責任，辭職以示負責，並且強調民主政治就是責任政治。

如此一來就出現一個很弔詭的情況，從憲政體制上來看，我國採雙首長制，總統和行政院長兩者都是最高行政首長，而首長之一的賴必須為「黨敗選」負責，另一行政首長蔡卻可繼續穩居大位，自然就與賴所謂的民主政治的最高價值是責任政治有所違背，賴會在交接時拋出憲改議題，也就不用意外。

於是，罔顧選後民意的蔡總統，便繼續領航失敗內閣，無視民調所顯示的數字，有61%民眾覺得下一年度失業會更嚴重、76%認為物價會上漲的低氣壓，舉著改革大旗繼續為選舉奮戰。

雖然新閣揆蘇貞昌強調蔡在人事與決策上高度授權給他，上任第1天就怒飆官僚，要求閣員網紅化，營造不同氣象。然而在蔡英文將任何施政路線調整都視為對自己的否定，且閣員、政委皆沿用舊人的情況下，當年同樣意氣風發上台，但最後卻黯然下台的賴清德，或許就是蘇貞昌未來的寫照。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)