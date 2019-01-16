華為捲起的無硝煙戰爭

2019年01月16日 04:10 中國時報 趙哲聖

禁用華為的紅色風暴開始在台灣瀰漫。工研院從1月15日起，員工若使用華為手機，將無法使用工研院的無線內部網路，以避免潛在資訊風險。

智慧型手機銷售趨於衰退，全球主要手機廠排名也面臨洗牌。市調機構TrendForce指出，今年華為有望超越蘋果iPhone，成為三星後全球第2大手機品牌。華為是目前第5代行動通訊技術（簡稱5G）最具創新能力的企業，使用華為體系有利於5G發展。然而，全球多國開始明禁華為，這會對5G發展埋下變數，而各國衝著華為，本質就是一場國家安全的角力戰爭。

每當行動通信進入銷售平原期，新的技術或規格總能刺激消費者的關注。5G就是下一個資訊科技的亮點，包括物聯網發展中自駕車運用或雲端智慧應用，這也是各國希望盡快鋪設5G系統原因之一。

5G發展變數，從中國大陸來看，在《中國標準2035》的願景中，希望推技術自主，不要像過往西方主導各種技術的專利授權金。華為的電信設備、手機與AI晶片等「起飛」，就是想破除西方主導專利，在大陸政府的強力後援，華為蠶食原本科技大廠把持的長久利益，當然會受到美國反撲。

然而，科技網路世界的交火背後，真的如此單純嗎？美國為什麼處心積慮必須制裁華為，除了華為在設備有資安問題，它的產品商業競爭力極高，價格和售後服務都親民外，通訊設備是資訊社會連結國力強弱的要素，誰掌握了通訊體系的大社會，等於先拿到天下。所以這場網路時代無硝煙的系統戰爭，從專利費、設備維護費，以及5G載具等使用，一旦採用就是「買到飽」的難以更換，美國或西方科技世界在過往維繫的巨大利益，華為出頭，產生了危機。眼看中國通訊商華為開始吃掉歐洲、加拿大等原本親美國公司的經濟市場，美國當然不想讓把持已久的商業利益送人。所以，未來華為想主導5G體系，還是充滿荊棘。

台灣在5G的市場該如何面對美中角力戰呢？聯電在2015遭美國法務部起訴，員工竊取美光商業機密的案子，儼然就是美國政府對台灣與中國廠商保持合作關係的「明白警告」。台灣在5G系統端的發話權不大，難以選邊，而整個手機晶元、系統元件，到代工的產業鏈，與蘋果或安卓的體系都有綿密關係。

工研院對華為手機禁用的第一槍，間接會影響華為在台廠供應鏈的發展，且更多政府單位如資策會也會把華為當成黑名單。華為連鎖效應的後續發展，原本在5G就持觀望的台灣來說，勢必更加謹慎，繞過華為，似乎標示出我們追隨了美國對所謂資訊安全的定義，華為在台灣5G系統將困難重重。（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)