2019年01月16日 04:10 中國時報 盧淦金

一輩子當新聞記者，經歷採訪過的大事小事太多了，卻都像過眼雲煙，但有一件當菜鳥記者時遇到的、這輩子最丟臉的事情，卻因此認識了一個高風亮節、有「古大臣之風」的可敬人物！

那天我在民眾團體活動中心「蔣公誕辰」的壽堂採訪一些祝壽的花絮，忽然我眼前一亮，看到一位穿旗袍繡花鞋、梳著一個抓髻的小腳老太太走近壽堂，恭恭敬敬地跪下叩起頭來。但是她是誰？我卻不認得，趕快問一下，剛好旁邊有位文質彬彬的紳士，我就過去請教：「這位老夫人狀至虔誠，不知道是哪家的夫人？」紳士淡定地回答：「喔，是我內人！」可真巧，失敬了，「先生，請教您貴姓？」我接著問。

「我的名字叫余井塘！」天啊，余井塘！鼎鼎大名被尊稱為「最可敬的內政部長」的余井塘就在眼前，我雖是小記者，但也未免太有眼無珠了吧。

後來我認識了內政部的發言人、書法家甯巨川先生，和行政院新聞局的「台北奇人」、無所不知的朱正明先生，剛好都有機會談到余井塘先生的德行風範，知道了許多余井塘先生的小故事，使我對這位「今之古大臣」崇敬不已。

第一個小故事，就是在那個「蔣總統」的時代，誰要是能當個「行政院長」，那不就像古時候的宰相一樣嗎？更何況，還是「老蔣總統」親自邀請余井塘出來組閣，這是多麼難能可貴的榮寵啊，但是，余井塘婉拒了！「我的德望不足，不能擔當行政院長的重任」，他說。

於是老蔣總統退而求其次，找到台灣經濟活字典般的、創造了「新台幣」的嚴家淦先生來當行政院長。老總統又來問余井塘，你自謙德望不足無法擔任行政院長，現在找到嚴家淦先生，你可以出來幫忙擔任他的副手嗎？他立即答應：「當他的副手出來幫忙，這個我可以做。」他做了7年副院長。

民進黨九合一大選慘敗，六都丟掉了4個，民進黨所有檯面上、檯面下的當權者與負責人，謝罪都來不及，但他們卻繼續在玩走馬燈、耍猴戲！

黨主席蔡英文輕描淡寫一句「從現在起辭去黨主席的職務」，好像就沒事了，不欠人民什麼了。更驚人的是，行政院長賴清德辭職以後，蔡英文竟從歷史的垃圾堆中，找出已經當過行政院長的蘇貞昌再度回鍋，難道真是視台灣社會的民意為無物嗎？

十信巨案爆發以後，政府企圖以國家銀行的資金去填補十信的黑洞，余井塘時為交通銀行監察人，堅決強烈反對，在知道交通銀行要開理監事會時，交通銀行以電梯故障為由阻止余井塘與會，但他堅決前往交通銀行，爬樓梯上樓立即大聲疾呼慷慨陳辭，充分表達了反對意見後，他就趴在桌上一命嗚呼了。「愛台灣」的民進黨人寧不愧死！（作者為資深媒體人）

(中國時報)