支持度打回原形 哪來辣台妹？

2019年01月16日 04:10 中國時報 主筆室

2018地方選舉的慘敗，不少綠營人士認為蔡英文總統可能連黨內提名權都將爭取不到。不過隨著新年談話、習五條與獨派四大老逼宮，蔡透過一連串的網路操作，猛抬聲量，網路上由黑轉紅，得到「辣台妹」的稱號，不只瓦解黨內逼宮聲勢，有些人還認為2016年蔡英文的政治能量回來了。不過，依據TVBS最新民調，蔡總統滿意度23%、不滿意度53%，顯然對蔡總統而言，網路聲量未能創造支持度，更不能如同柯文哲或韓國瑜般創造數位政治奇蹟。

自從網路普及後，在通訊技術帶動下，我國政治生態也迅速變化。根據調查，我國12歲以上的民眾有近8成曾使用過網路，其中12至49歲網路使用率都在96%以上，50至59歲為83.3%，60至64歲亦有62%，僅65歲以上較低，只有28.3%。網民基本等於選民，網路對政治的影響力因而大幅提升，民眾可以在網路上獲得更多公共事務資訊，也可以擺脫人際關係限制直接與政治人物溝通，甚至可以透過網路平台，向政府表達民意，影響決策方向，年輕人更可以透過社群媒體瞬間產生行動爆發力，向政府或政黨施壓，都深刻地改變我國的民主政治生態，彌補代議與政黨政治的不足，走向更為直接民權的時代。

尤其智慧型手機，讓人人可以在任何時間、任何地點接觸政治，不再需要仰賴電腦，而有作息與地域上的限制。隨著4G時代的來臨與資費的下降，2726萬用戶中將近7成網民使用「吃到飽」費率，4G數據傳輸量目前已達16.6GB，遠超2014和2016選前的6.8GB和9.6GB。這代表網路對政治的影響力愈加越強，網路傳播形式也發生質變。

網路速度與數據流量急遽提升後，網路傳播形式已由圖文進入數位影音，換言之，台灣已進入數位政治時代。2018選舉只有主打數位影音的候選人才能成功製造聲量，引起政治浪潮。善用直播洗版YouTube熱門影片的韓國瑜，打破首都媒體資源壟斷，從高雄帶領「韓流」席捲全台；長期經營網路，具有豐厚影音的柯文哲，能擊敗在網路行銷屢次引發爭議的丁守中，更無須意外。

對比近時透過操弄兩岸關係博得網路聲量的蔡英文，仍高度依賴網路1.0時代的圖文傳播，短期內雖然衝高人氣，但未能銜接數位影音新時代，傳播範圍大抵限於同溫層，最多只能止血，卻不可能創造數位政治奇蹟。

臉書等圖文社群受到不容易搜尋的限制，傳播的熱度難以如同影音傳播般持久。以Google Trends檢索蔡英文在過去1個月的熱度，其在新年談話時衝高的網路人氣，短短1周內便滑落68%，且持續下探；韓國瑜在台北市議會大戰王世堅，於2016年11月發布的影片，兩年之間的觀看次數卻不斷提升，2018年10月達750萬，近日更趨近1400萬，可見數位影音在傳播上的持續性和發酵力。

網路2.0數位政治時代，並非每一位政治人物都能轉型網紅，就如同柯文哲批評蘇貞昌，不該要每一位閣員網紅化，有些人就是不適合當網紅，當網紅只會更慘。蔡英文是網路1.0圖文傳播時代，透過「文青體」和「讀稿機」掩蓋口語表達能力不佳、缺乏鏡頭魅力的政治人物，也很難轉型成為「網紅」。

數位工具究竟是民主政治的天使或魔鬼，尚難預言，事實上全球不斷湧現的政治動盪，正是數位工具的推波助瀾。總歸而言，政治的目的在於傾聽民心、服務人民，無論是傳統行銷、圖文行銷還是影音行銷，都只是一種溝通的策略。執政者要想細水長流，無愧於人民託付，關鍵在於施政是否能改善人民生活。如果只想透過宣傳，卻罔顧民意，恣意妄為，在民主機制下，必然會遭到民意反撲。

當年蔡英文被視為觸動人心的「文青體」，執政兩年之後卻人人喊罵，逼得文膽姚人多公開為此道歉，從此來看，就無須意外。新年談話後聲量衝高的蔡英文，又會因「口譯哥」和內閣改組等爭議事件，聲勢再度墜落。蔡政府倘若想在未來有限的任期內挽回民心，必須正視並回應人民的心聲，而非透過政治操作和宣傳伎倆來迴避。

(中國時報)