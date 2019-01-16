2019年01月16日 04:10 中國時報 主筆室

口譯哥趙怡翔被破格空降任我駐美代表處政治組組長的爭議，從一開始在專業外交圈裡引發不平，現在已經演變成社會公議的批判；原因其實很清楚，問題癥結也不必混淆，因為口譯哥不只是「男版的吳音寧」，而是這件事比吳音寧的任命更荒謬百倍！

依選舉成敗而來的政治任命，藍綠和各國皆然，蔡政府若認為趙怡翔天縱英明、才華蓋世，即使任命他為駐美代表也可以。問題出在政治任命卻去強占事務官的缺，嚴重破壞了國家法定的常任文官體制，而穩定公平的文官體制是國家長治久安的基礎，這才是最大的盲點。這和他升任此職的年紀多輕、才幹多好、薪資多高，其實沒有直接關係。

吳釗燮為什麼非要破壞文官體制，還讓蔡政府背負這麼大的非議？外界推測很可能就是趙怡翔另有「政治功能」，是要藉此避開外交部的正常文官體系，建立蔡總統與美國行政部門的「單線直通」管道，以進行某些難以監督甚至不能告人的祕密任務。果真如此，無異是將國家的外交事務「政黨化」，其導致的後遺症與禍害，將比破壞文官體制更嚴重。

另一方面，美國在台協會政治組組長馬志安則在趙的臉書留言，要趙撐住，相信他在華府會有很優秀的表現。

AIT官員聲援蔡政府並非首見，九合一大選前，AIT理事主席莫健接受專訪以及一位前處長的網路貼文，都意在言外地公開挺民進黨，豈非逾分？

台美斷交時，駐美公使陸以正投書媒體批卡特，就遭美國驅逐出境。趙怡翔的人事案在台灣引起這麼大的爭議，甚至紊亂了外交人事制度，AIT官員憑什麼說三道四？這難道不是干涉內政？外交官對駐在國的內政閉嘴，是起碼的本分。

(中國時報)