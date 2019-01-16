2019年01月16日 04:10 中國時報 徐宗懋

美國在台單位AIT幾位退休官員，甚至現任的官員，或明或暗，都在幫蔡政府打氣撐腰，甚至連高雄市長選舉也要插嘴，真是閒著沒事幹。蔡政府是主張台獨的，美國的支持如果不是危險，就是徹底的欺騙感情。其實如果真正要挺蔡政府，何不大大方方和她建立正式邦交，航空母艦開過來，美國大兵和武器運過來，就像過去全力支持蔣中正那樣，何必像現在一副欲言又止的羞答樣。

其實我剛當記者的時候，經常勤跑AIT，當時駐台代表是李潔明先生，他跟原美國駐北京連絡處主任布希在大陸一起待過，自己也是青島出生的，資歷豐富，算是中國通，對兩岸、東南亞和亞洲形勢非常熟悉。後來李被調任美國駐韓大使，再轉為駐北京大使，歷經驚濤駭浪的六四事件。在離開北京和出任助理國防部長的一年多空檔期間，李受中時創辦人余紀忠先生之邀，到台灣演講，我奉派擔任李潔明的工作助理3天，跟他有比較近身的相處。我必須說，AIT歷任主管的格局，真是一代不如一代，現在比過去差遠了。我看一些退休官員在綠媒上撰寫的文章，提到美國政府對兩岸政策如何如何，真是離當前的世界太遠了，甚至離今天的美國也有千里之遙，簡直在唬台灣人，但台灣人其實並不好唬。

美國實際上是在做軍事撤退，就像川普總統說的，美國不當世界警察了，不想再花那麼多錢，也不想犧牲美國人命了。以目前經常掛在嘴邊的印度太平洋戰略為例，說是為了對付北京的「一帶一路」政策而規畫的。問題是，「一帶一路」的財務後盾是亞投行，安全後盾是上合組織，該組織有8個成員國、4個觀察員、6個對話夥伴，涵蓋歐亞大片地區，還定期舉行聯合軍演。亞投行和上合組織都有常設組織和祕書處，他們是「一帶一路」的金融和安全基礎，因此2017年第一屆「一帶一路」高峰論壇舉辦時，全球來了29個國家元首，包括大部分的東南亞國家。

請問印太戰略是什麼樣的情況呢？有沒有常設組織和祕書處呢？有哪些成員國呢？組織章程是什麼？沒有，什麼都沒有，別說是常設組織，就連固定的對話論壇都沒有。現在要設立大規模的國際組織，帶頭的國家起碼要先拿出1000億美金作啟動金，接下來還要動用大筆預算，川普政府現在到處跟各國伸手要錢，怎麼可能再拿錢給其他國家呢？如此空無一物的印太戰略，卻成天吹牛，反正吹牛不花錢。

在這種情況下，美國現任或退休官員老說印太戰略把台灣包括在內，不是一句空話是什麼？反正蔡政府吃這一套，多買一些美國武器，美國就算引君入甕了。事實上，美國至今所做的不過是偶爾派一兩艘軍艦經過南海和台海，如此而已，意思到了就行了。其他還有什麼呢？這才是世局的真相，美國國力快速衰退，軍隊在後撤，拋棄盟友也不在乎，口頭上卻一堆強硬的聲明，實際上好像是老先生的碎碎念而已。

從這個角度也可以理解AIT退休官員對蔡政府的支持言論，無論說得多麼冠冕堂皇，總是心虛的。美國早已不是布希時代的美國，AIT也不是李潔明時代的AIT，那些話最終只是聊具一格的碎碎念罷了。

(中國時報)