2019年01月16日 04:10 中國時報 彭蕙仙

淡出政壇近10年時間的羅文嘉，近日復出擔任民進黨祕書長，與新上任的黨主席卓榮泰，共掌黨機器的最重要使命是為2020大選舖排出民進黨的勝選之路。

雖然羅文嘉離開政壇不算短的時間，但顯然他的政治細胞仍相當活躍，「本格派」的靈魂興旺。這幾兩天他連續針對民進黨前後兩位總統提出了極具保皇色彩的評論。羅文嘉說陳水扁是民進黨領導人中最傑出的，因為他的用人氣度無人能比；至於蔡英文則是下一場大選的唯一選擇，因為目前還看不到其他任何可以取代的人。

換言之，在卓羅共治下，為陳水扁平反、護蔡英文連任，應無懸念。兩人聯手發揮化骨綿掌加吸星大法的雙乘功夫，一方面粉碎反英勢力，另一方面吸納各大門派，目的當然就是成就英氏王朝續曲2020。

前者要全力讓潛在的大位競爭者，例如「獨派大阿哥」賴清德怯戰、避戰，最後力保蔡英文洪福齊天、一統江湖。曾明確宣示反中的卓榮泰與羅文嘉，要取悅獨派並不困難，更何況陳水扁是羅文嘉的政治貴人，必要的時候，還可以抬出台灣之子阿扁的名號，收服獨派的心；後者則是要運用權力運作達到資源雨露均霑，巧手平衡黨內派系生態，這樣就可以保證蔡英文老大地位不受威脅。

無論外界如何嘲笑蘇內閣是所謂的「敗選者聯盟」，蘇貞昌回鍋接任閣揆，讓中生代全面接班是民進黨延續政治香火的重要使命。

蘇貞昌老驥伏櫪未必志在千里，但的確可以在目前混亂的政治局勢中，發揮「押鏢」的功能；而蔡英文無論在年紀上或是在黨內的資歷上，恰好可以扮演這個起承轉合的角色。更重要的是，蔡英文也是這一趟的「鏢物」。她需要中生代擔任保鏢，中生代也需要她；蔡英文強烈的意志帶動民進黨求勝的決心，延續政權大家才能有福同享。

中生代其實也就是野百合世代，是民進黨從黨外時期、美麗島世代、律師世代以來的權力接力賽第4棒；在政治資歷上，是民進黨後革命的第一代，從政沒吃過太多苦頭，但已享受了不少甜頭，接下來全面接班，更有機會站上權力的峰頭。

羅文嘉一上任直接挑明，他不在乎藍綠之爭，思考的是「和中國獨裁政權的競爭。」而審視野百合世代崛起的密碼，正是緊扣著「打倒威權」前進，再加上教育部長潘文忠回鍋、文化部長鄭麗君留任，中生代以台灣為中心、為唯一價值的文化台獨工程將更進一步浸染到政權定性的工程。

這就是為什麼羅文嘉甫一就任，立馬就說，民進黨現在最大的挑戰是「品牌形象出了問題。」如果把政黨比喻成一個商品，形象並不會單獨成為問題，只有當產品定位不明、價值模糊時，才會進一步影響到形象。

可以預測，當民進黨中生代意欲擦亮民進黨的招牌時，他們的台獨意識形態恐怕將會扮演重要的推手角色。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)