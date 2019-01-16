眼中只有復仇的黨主席

2019年01月16日 04:10 中國時報 吳統雄

新任民進黨主席卓榮泰，在當選發言中竟露骨表達「3要」：一要以私人關係壓倒公共正義、二要以政治手段壓倒司法程序、三要以黨國利益為優先。同時前任蔡主席的敗選下台宣示，則是「堅持3不」：堅持能源轉型、即不遵守能源公投結果、堅持轉型正義，即不經司法程序繼續清算特定人民、堅持司法改革，即不理會憲法制度而要收編最高法院。

前後2名主席的「3要3堅持」，已徹底違背民進黨創黨目標、創黨元老的理念，令自黨外時期起，期待民進黨能夠引領台灣前途者失望，更使台灣所創造人類史上最快政治自由化的工程中輟，甚至在退化中。

卓榮泰當選主席想到的第一件事，就是「陳水扁在總統任內二度請他進府任官，扁是他的老長官」，對有私人利益恩惠但在法律證據下貪汙定讞犯罪者謝恩。

不僅謝恩，更要報復！他說：「老長官受到的屈辱，未來一定會叫『那個人』加倍奉還。」而報復的方法，他說，第一就是用蔡主席同樣美化的名詞「司法改革」，第二就是「政治處理」。應係指，如果司法不聽指揮，就政治逕行「轉型追殺」。

當他說「把黨與國家的利益放在最前面」時，這種在台灣久違、但在大陸盛行的用語，更有今夕何夕、此地何地之感。

民主法治的發展，需要教化的時間。台灣是人類歷史進入「半」民主化最快的國家，前後不到40年。 所謂「半」民主化是指有「民主普通選舉」，而尚未建立「完全法治」以及兩（多）黨對基本是非的共同倫理。歐洲各國花了200、300年以上，進入「半」民主化，美國、日本也均耗費100年上下。

其他國家，全部都經過慘烈的革命殺戮。而台灣，是由人民和平轉移給民進黨。台灣的民主實踐，實在是值得稱讚。

民進黨的開拓元老，多抱著無私理想，認知是為人民爭取權力，為台灣創造良性的公共政策競爭環境。許多人都坐過國民黨的政治牢，如施明德主席、呂秀蓮副總統…，尤其施主席受罪最為慘烈，他們最有資格鼓吹報仇，但他們勝選後，卻積極強調「和解」，放下過去的威權時代，為新時代團結建設！

唯當前民進黨的領導人，卻為了個人的權位與利益，再度復辟黨國主義，使政黨重回相互毀滅、人民莫名仇恨的氛圍。連前促轉會主委黃煌雄，因為主張和平向前看，都被三、四線的東廠人員架空排擠而掛冠，由一群雞犬級的保皇者，掌握了凌駕憲法的獨裁大權。

只有16%黨員投票率的政黨，眼中只有「恩人」與「那個人」的黨主席，這屆的民進黨格局，就反映在這些數字上了。（作者為世新大學副教授）

(中國時報)