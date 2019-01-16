中年大叔 羅文嘉行嗎

2019年01月16日 04:10 中國時報 周韻采

當年被稱為阿扁童子軍的羅文嘉復出了。羅文嘉是我政治系的學長，也是學運社團的學長，所以當時在立法院找工作時，差點去了陳水扁辦公室。我已不是野白合學運的一分子，看著他們起起落落，心中浮現的是我們共同消逝的青春與真誠。

如今的我們都在藍綠陣營晉升為中生代，境遇卻大不相同。每一位有心從政的野白合世代幾乎在阿扁時代就位居要津了，反觀國民黨中生代在馬主政8年間能居廟堂者幾希。兩者的差異在民進黨第一次執政時沒有人歷練過，娃娃兵也得挑大樑；國民黨卻是2000年以前內閣班師回朝，大風吹位子都嫌不夠，怎輪得到青壯派？少數年輕人能被擺上檯面，不過是恩從樣本罷了。別的不說，陳其邁已接行政院副院長了，國民黨除了朱立倫外哪一位副院長可能是領導者？或者能下場選舉？國民黨中生代應感到生不逢時，早十年靠組織，無法強出頭，現在網紅當道，但大老文化浸淫久了，也轉型不了。

在這樣權力結構仍緊緊抓在老人手裡的黨，我問自己，為什麼還要投入選舉？答案竟跟羅文嘉一模一樣，為了我們的孩子。羅文嘉說希望孩子呼吸自由空氣、言說無懼及享受民主成果。但這正是我最擔憂的部分，民進黨政府用虛假及閉鎖的自由換取台灣青年被實質壓抑。沒有一個穩定而能連結兩岸的制度性安排，台灣年輕人越發得不到國際參與，任職國際企業高階主管的機會。然後他們只會衍生相對剝奪感，產生更大的世代怨懟。

我很難相信歷經高層政治的羅文嘉，竟天真地以為民進黨2018的挫敗僅是品牌形象出了問題。民進黨執政失敗就是路線問題：當所有施政項目都環繞著台獨方向實踐轉型正義，卻不專注改善經濟及基礎環境，此非靠形象包裝能麻醉選民的。羅文嘉雖一眼看出國民黨的問題在於沒有中心思想，但他讚許蔣萬安說法是一個路線，又是一個錯誤或者奸詐的分化？更甚者，他似乎完全忽略白色力量在現下台灣政治扮演的角色。白色力量不是柯P一個人，而是台灣40歲以下年輕人痛惡民進黨嘴炮又貪婪的執政風格，也厭倦國民黨官僚語言及卡位的醬缸文化，而決定支持第三勢力的主流文化。當民進黨與國民黨同時都被洗成老人黨，羅文嘉憑什麼認為民進黨的路線是值得年輕人珍惜的？

野白合世代在那年春天，寒峭才剛褪去，連空氣都是新鮮的，迅速地茁壯，掌握著權柄，睥睨著世界，但也在最壯盛時，嘎然而止，所有的記憶與感情都凍結在彼時了。中年大叔羅文嘉揮刀相望國民黨，只留下一個問號：廉頗老矣，尚能飯否？（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)