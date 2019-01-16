克里夫蘭管弦 犀利登台

2019年01月16日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

暌違32年，克里夫蘭管弦樂團將來台舉行音樂會。上次樂團是由前任音樂總監杜南伊率團前來為台北國家音樂廳開幕，這次則由維也納籍音樂總監弗朗茲‧魏瑟-莫斯特領軍，首度來台展現指揮奇才。

百年大團 水準看得見

魏瑟-莫斯特表示，要讓世界知道克里夫蘭管弦樂團的音樂水準，「就是出現在你們面前，」魏瑟-莫斯特說，樂團往往被視為是「隱形的祕密」，「我們不再隱形，希望這次亞洲巡演能與老樂迷重建友誼，向新樂迷介紹自己。」魏瑟-莫斯特表示，他人生中的摯愛，就是他太太，「但是我有兩個完美的外遇對象，一是克里夫蘭管弦樂團，而另一個是經常合作的維也納愛樂。」

克里夫蘭管弦樂團百年走來，歷經多位指揮大師洗禮。二戰後，在嚴謹治軍的喬治‧塞爾訓練之下，錄製包括CBS唱片出版的貝多芬《全套交響曲》、馬勒《第四號交響曲》，至今仍是發燒友的最愛。德國的杜南伊接掌樂團，把重心放在德奧曲目的復興，也讓樂團至今仍是全美音樂最歐化的交響樂團。

魏瑟-莫斯特1960年出生於維也納，父親是奧地利議員，他從學小提琴到轉攻指揮，29歲成為倫敦愛樂樂團音樂總監，後執掌蘇黎世歌劇院8年，2002年受邀成為克里夫蘭管弦樂團音樂總監，合約持續到2018年，現又延長到2022年。2010年他曾受邀擔任維也納國家歌劇院音樂總監，但因與團方理念不合，2014年主動辭去該職。

指揮奇才 戀情超浪漫

魏瑟-莫斯特的人生也跟他的指揮生涯一樣充滿起伏，他被一位喜愛大指揮家福特萬格勒的奧地利爵士收為乾兒子，全力培養他成為福特萬格勒「二世」，沒想到魏瑟-莫斯特卻愛上公爵的年輕太太、兩人還雙雙私奔，魏瑟-莫斯特浪漫本性依舊讓樂迷津津樂道。

克里夫蘭管弦樂團音樂會將於3月28、29日兩晚精采演出，第一天的曲目包括貝多芬《第五號皇帝鋼琴協奏曲》、柴可夫斯基《第五號交響曲》，鋼琴由丹尼爾‧特里福諾夫擔綱。第二天則為普羅高菲夫《第三號交響曲，火天使》以及理查史特勞斯《英雄的生涯》，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)