「未來觀眾中心」網住年輕人
美國克里夫蘭管弦樂團成軍百年，最令外界豎起大拇指的正是他們「未來觀眾中心」的成立，這個中心為了培養涵括20歲以下的新生代樂迷，以五大計畫交織成一張音樂之網，緊托著年輕世代接觸古典音樂。
「未來觀眾中心」由當地馬爾茲家族基金會捐贈兩千萬美金創辦，至今進入第9年，目前推動包括「學生優惠」、「學生大使」、「粉絲優惠卡」、旗艦性「18歲以下」門票優惠等計畫，讓學生愛上古典音樂。最近中心開始推動以月計算的會員計畫，也開始關注25歲到40歲族群。
未來觀眾中心主任也是樂團品牌總監羅斯‧賓尼表示，樂團百年來藝術高度不曾妥協，也堅信古典音樂可以啟發未來世代，豐富他們的生活。
音樂總監弗朗茲‧魏瑟-莫斯特表示，他當然知道古典音樂不是年輕人生活的一部分，「但我想我們真的走到他們面前，讓他們感受到我們的專業與熱情，他們的激動，是我們做這件事最感動的部分。」弗朗茲‧魏瑟-莫斯特說，這世界上有很多美好的事物，「而古典音樂正是其中之一。」
主辦單位牛耳藝術表示，這次台北演出也將推出「青少年音樂計畫」，開場第二天的場次票券共140張票，20歲以下的觀眾可以1200元的優惠買到兩張票，希望鼓勵年輕世代接觸古典音樂。
(中國時報)
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