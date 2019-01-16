讓薩克斯風重奏 李宗澤逐夢

2019年01月16日 04:10 中國時報 杜宜諳 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

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簡單的襯衫、牛仔褲，開朗中帶點憨厚的笑容…如果不是看過他在舞台上演出時專注而嚴肅的神情，很難想像眼前的大男孩是一個在大學畢業後，拎著把薩克斯風，隻身前往遙遠異國，最終一舉拿下「法國國立聖摩爾音樂院」、「法國國立皮托音樂院」、「法國國立聖日爾曼昂萊音樂院」及「法國國立塞爾吉-蓬圖瓦茲音樂院」之最高演奏文憑，學成歸國的音樂人李宗澤。

李宗澤和薩克斯風之間似乎是註定的緣分。國小時加入管樂社，原本吹的是豎笛，但因為其中有一個小朋友轉學了，被換到薩克斯風，竟然就一路走到現在。2009年以管樂組第一名成績畢業於國立台灣藝術大學，自覺不足，所以決定出國深造，但在家境不足以讓他自由選擇，於是選擇學費較便宜的法國；在這個文化及生活迥異的地方，老師都是國際一流的音樂家，感受大師們的風采、更學習他們在音樂的造詣，分享彼此對演奏的想法。

學成歸國後，李宗澤並沒有留在工作機會較多的台北，卻返回故鄉宜蘭。他說，從高中畢業後離家太久了，在法國也深刻感受到父母的辛苦，所以學成歸國後除了想多陪陪他們，也想回饋故鄉。於是在一位老師的建議之下，開始到社區大學教學。

回到宜蘭3年多，李宗澤默默耕耘，最明顯的成果是讓薩克斯風「重奏」形式在宜蘭出現，他想讓大家知道薩克斯風不只是吹吹流行歌或老歌而已，這樣與眾不同的演奏方式，更讓學生們樂在其中。希望能讓很多不一樣的重奏團成立，一起辦場音樂會，「我覺得這是一個很棒的事情，這是現在正在努力的。」他說。

(中國時報)