蘇揆首份核定公文 第三期太空計畫

2019年01月16日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌上任後，昨天核定第一份公文是「第三期國家太空科技發展長程計畫」。科技部說，此計畫從2019年至2028年共10年，將發展高解析度光學遙測衛星、超高解析度光學衛星及合成孔徑雷達衛星，組成完整的衛星星系守護台灣，保障國人生命財產安全，預計投入新台幣251億元。

科技部表示，這項計畫中的「高解析度光學遙測衛星」及「超高解析度光學遙測衛星」搭載遙測酬載及各種國內自製的不同科學酬載，兩者解析度優於2017年發射之福衛五號的兩米解析度。

這一系列衛星將搭配福衛五號，提供台灣每日多次再訪高解析度以及多元的衛星影像與資料，快速監測國土安全與環境變遷，滿足國土測繪與農林單位需求。

至於「合成孔徑雷達衛星」特色是可於夜間或有雲的天氣取像而不受天候影響，監測森林濫墾濫伐、地層下陷、地表變形，並於重大天災發生提供即時影像。

(中國時報)