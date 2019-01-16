東博顏真卿書法展 安倍母親到場

2019年01月16日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京15日電 ／東京15日電

「書聖之後 顏真卿及其時代書法」特展15日在東京國立博物館平成館舉行開幕典禮和內覽會，日本首相安倍晉三的母親、每日書道會的成員安倍洋子也到場觀賞。主辦的每日新聞社會長（董事長）朝比奈豐表示，經過不斷的說明，終於超越政治辦成這次的展覽，許多日本書法展都引頸企盼，相信這次看展的人數可達前次創最高紀錄的王羲之書法展之1.5倍。

由東京國立博物館、每日新聞與日本經濟新聞、NHK共同主辦的顏真卿書法展1月16日至2月24日將在東博平成館展出，除日本收藏品外，還包括台北國立故宮博物院借展的稀世墨寶，有「天下行草第二」之譽的顏真卿「祭姪文稿」、懷素「自敘帖」、褚遂良「黃絹本蘭亭卷」、釋懷素「小草千字文」等。

兼任每日書道會理事長的朝比奈豐受訪時表示，我們6年前就開始交涉，其他的展品都先蒐集好，現在終於辦成了。雖然曾遇到困難的問題，但我們和台灣故宮的工作人員都不斷地說明，希望超越政治，大家一起欣賞和交流長年傳承下來的東亞文化，才是最重要的，也得到了理解。

謝長廷參觀後表示，「這次的展覽非常難得，在台灣其實都不容易看到，按故宮的規定，展1次不能超過42天，且要休息3年以上，故宮好像也已經10年沒有展出。1400年的紙本現在還能看到真是奇蹟！」、「這也表示我們跟日本關係友好，日本書道愛好者也非常多，剛剛也看到日本首相安倍晉三的母親也來看，我們沒有約，不知道她要來。」

有人質疑國寶出借，展一次傷一次。謝長廷對此表示，這比較專業，因為古代是說紙張是能保存千年，現在的科技、技術、專業是可以克服的。

(中國時報)