劉至翰：我絕對不再結婚

2019年01月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

劉至翰（右）被爆和第二任妻子Vivian協議離婚中。（資料照片）

43歲的劉至翰被爆密會張姓台大研究生嫩妹，15日消息曝光的同時，他也承認與結婚近5年的老婆Vivian昨天正式分開，這幾天就會簽字離婚。他透過經紀人表示：「我跟我太太Vivian的關係因為半年前我經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定，謝謝Vivian的體諒，因此我們3個人目前都是獨立的個體。」聲明內容等於否認自己劈腿外遇。

劉至翰說，謝謝媒體關心，現在他要做的只有好好工作來彌補後續還錢問題，「也謝謝爆料者的熱心，畢竟每家都有自己該念的經」。至於被影射介入他婚姻長達兩年的台大研究生張小姐，他則說：「張小姐是我朋友啊！時常一起跑步騎車。」

據悉，他所謂經商不順，疑似就是之前發展的臉書直播購物，目前已經收攤。經紀人也坦言他目前確實有些債務待還清。他近期努力接通告，昨上利菁主持的中天《麻辣天后傳》，面對媒體圍堵，劉至翰說：「我絕對不要再結婚了！」而他農曆年後也會加入三立八點檔《炮仔聲》演出，是該劇第二波加入的演員群，至於角色則尚未定。

而Vivian昨晚也發聲明：「我和劉至翰先生今天起正式分開，從此以後沒有婚姻關係。」她表示，沒有誰對誰錯，「是這近8年來互相已經無法再認同彼此的生活方式和相處狀況，感情上沒有共同的認知，造成了今天無法挽回的遺憾，各自有了新的人生想法，劉先生也已經有了更好的選擇，只能說在夫妻關係中，我們都沒有扮演好各自的角色。」她和前夫有一個女兒，她昨也在聲明中感謝劉至翰這些年對她們母女的照顧。

和林子瑄沒聯絡

劉至翰2011年與前妻林子瑄離婚，之後兩人關係交惡，雖然生了一個兒子，但據悉已經幾乎完全沒聯絡。他2014年與女友Vivian結婚，兩人從交往時就常在臉書曬恩愛，日前他還Po出與老婆一起騎車的照片，上月兩人也一起出席伊正爸爸告別式，去年9月他青光眼開刀，當時臉書也出現另一半在旁守候的畫面，看得出老婆對他一往情深、照顧有加。但據悉，兩人婚姻早已生變，只是老婆不願意離婚，身邊朋友看不下去才爆料，揭開兩人婚變真相。

(中國時報)